MeridianLink, Inc. est un fournisseur de plates-formes logicielles pour les institutions financières et les agences de renseignements sur les consommateurs. La société dessert diverses institutions financières, notamment des banques, des coopératives de crédit, des prêteurs hypothécaires et des fournisseurs de prêts spécialisés. Ses solutions logicielles de prêt offrent à ses clients un flux de travail entièrement numérique, depuis les demandes initiales d'ouverture de compte de leurs clients jusqu'à l'extension finale du crédit et, le cas échéant, l'activité de recouvrement. Les solutions logicielles de la société comprennent des systèmes de point de vente, des logiciels d'ouverture de compte, des logiciels de montage de prêts à la consommation, des logiciels de prêts hypothécaires, des logiciels de prêts aux entreprises, des logiciels d'automatisation du marketing, des logiciels de vérification des données, des logiciels de recouvrement, ainsi que des outils d'analyse et de veille stratégique. Ses solutions logicielles de prêt comprennent MeridianLink One, MeridianLink Portal, MeridianLink Opening, MeridianLink Consumer, MeridianLink Mortgage, MeridianLink Business et MeridianLink Collect.

