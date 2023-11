MeridianLink, Inc. propose des logiciels de montage de prêts (LOS) et des prêts numériques. La société fournit des solutions numériques basées sur le cloud qui transforment la façon dont les fournisseurs de services financiers s'engagent avec les titulaires de comptes et les utilisateurs finaux. Elle vend ses solutions aux institutions financières, notamment aux banques, aux coopératives de crédit, aux prêteurs hypothécaires, aux fournisseurs de prêts spécialisés et aux agences de renseignements sur la consommation. La société fournit ses solutions à ses clients en utilisant un modèle de logiciel en tant que service (SaaS) selon lequel ses clients paient des frais d'abonnement pour l'utilisation des solutions de la société. Ses solutions permettent à ses clients de répondre aux besoins financiers de leurs clients à travers l'institution, ce qui permet l'acquisition et la rétention de clients. Ses solutions s'adressent à des catégories de prêts à la consommation, notamment les prêts hypothécaires, les prêts sur cartes de crédit, les prêts personnels, les prêts automobiles, les prêts sur valeur domiciliaire et les prêts aux petites entreprises, et fournissent les outils logiciels et les données nécessaires à la prise de décision automatisée.