Zhejiang Merit Interactive Network Technology Co., Ltd. est un fournisseur de services intégrés d'Internet mobile basé en Chine et basé sur les grandes données. La société opère à travers trois segments. Le segment des services aux développeurs d'applications mobiles fournit des services de push technique, des services de portrait d'utilisateur et des services de statistiques sur les données. Le segment Mobile Internet Marketing Services fournit des publicités de barre de notification et des publicités d'application, qui peuvent être divisées en services de publicité de marque et en services de publicité d'effet par type. Le segment Services de données et autres fournit des services de plate-forme de gestion de données (DMP) ainsi que des services d'analyse de données et de conseil.