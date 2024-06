Merit Medical Systems, Inc. conçoit, développe, fabrique, commercialise et vend des produits médicaux pour les procédures interventionnelles et diagnostiques. La société se consacre au développement, à la fabrication et à la distribution de dispositifs médicaux jetables exclusifs utilisés dans les procédures interventionnelles, diagnostiques et thérapeutiques, en particulier en cardiologie, radiologie, oncologie, soins intensifs et endoscopie. Son segment cardiovasculaire comprend quatre catégories de produits : intervention périphérique, intervention cardiaque, solutions procédurales personnalisées et fabricant d'équipement d'origine. Au sein de ces catégories de produits, il vend une variété de produits, notamment des dispositifs de cardiologie et de radiologie, ainsi que des dispositifs d'embolothérapie, de gestion du rythme cardiaque, d'électrophysiologie, de soins intensifs et autres. Son segment endoscopie comprend des dispositifs de gastro-entérologie et de pneumologie qui contribuent au traitement palliatif des sténoses œsophagiennes, trachéobronchiques et biliaires en expansion causées par des tumeurs malignes.