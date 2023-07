Meritage Homes Corporation est un concepteur et un constructeur de maisons unifamiliales. Les secteurs de la société comprennent la construction de maisons et les services financiers. Le segment Homebuilding est engagé dans l'acquisition et le développement de terrains, la construction de maisons, la commercialisation et la vente de ces maisons et la fourniture de garanties et de services à la clientèle. En outre, les activités de Homebuilding se composent de trois régions : Ouest, Centre et Est, qui comprend dix États : Arizona, Californie, Colorado, Texas, Floride, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud. Le segment des services financiers, qui propose des services de titre et d'entiercement, d'hypothèque et d'assurance. Ses activités de services financiers fournissent également des services hypothécaires à ses acheteurs par le biais d'une coentreprise non consolidée. La société exploite également Carefree Title Agency, Inc. (Carefree Title), sa société en propriété exclusive. Carefree Title fournit une assurance titre et des services de clôture/règlement pour ses acheteurs de maison.

Secteur Construction de logements