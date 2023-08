Meritage Hospitality Group Inc. opère dans les secteurs de la restauration rapide et de la restauration décontractée. L'entreprise possède six restaurants indépendants exploités selon deux concepts dans le Michigan, dont trois restaurants Morning Belle et trois Stan's Tacos. Elle exploite plus de 349 restaurants à service rapide Wendy's. Elle exploite des restaurants à service rapide Wendy's en Arkansas, Connecticut, Floride, Géorgie, Indiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Tennessee, Texas et Virginie. Le restaurant à service rapide Taco John's de la société opère dans le Michigan. Le restaurant Wendy's propose un menu varié de produits alimentaires comprenant des hamburgers et des sandwichs au poulet. Le menu de Taco John's comprend des burritos à la viande et aux pommes de terre, des tacos grillés farcis, des quesadillas, les fameux Potato Oles et des tacos au poulet frit qui font envie. Les restaurants Stan's Tacos sont situés à Standale, Grand Rapids et Grand Haven, dans le Michigan.

Secteur Restaurants et bars