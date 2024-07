Le groupe immobilier espagnol Merlin Properties a renoué avec les bénéfices au premier semestre de l'année grâce au plafonnement des taux d'intérêt et à la poursuite de la réorientation de ses activités vers les entrepôts et les centres de données au détriment des centres commerciaux, dans un contexte d'essor du commerce électronique.

"La logistique, qui représente actuellement moins d'un cinquième des loyers de Merlin, va peu à peu concurrencer les centres commerciaux pour devenir la deuxième source de revenus de l'entreprise", a déclaré le PDG Ismael Clemente lors d'une conférence téléphonique lundi.

Au cours des six premiers mois de 2024, Merlin a enregistré un bénéfice net de 132,8 millions d'euros (144,5 millions de dollars) après une perte de 47,5 millions d'euros il y a un an, lorsqu'elle a déprécié la valeur comptable de ses actifs de plus de 160 millions d'euros en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Merlin Properties, tout comme son homologue Colonial, doit mettre à jour l'évaluation de ses propriétés tous les six mois.

L'année dernière, les taux d'intérêt élevés ont fait des ravages dans le secteur immobilier, poussant les investisseurs à exiger des rendements plus élevés sur les actifs immobiliers, ce qui a fait baisser leur valeur.

Les prix des actifs devraient repartir à la hausse avec la fin du cycle d'augmentation des taux de la Banque centrale européenne.

La société a indiqué que les loyers à périmètre constant ont augmenté d'environ 2 % pour les bureaux et les entrepôts, et de 4 % pour les centres logistiques.

Le taux d'occupation a atteint 92,3 % et 97,6 %, respectivement, et Merlin s'attend à ce qu'il atteigne 93 % et 99 % d'ici la fin de l'année. Le taux d'occupation des centres commerciaux devrait rester stable à 96 % dans les mois à venir, en raison de la tendance croissante du commerce électronique.

Le groupe immobilier, qui possède déjà trois centres de données en Espagne et en construit un au Portugal, étudie une augmentation de capital pour financer son activité de traitement des données.

Le groupe a confirmé sa perspective de fonds d'exploitation pour 2024 à 0,59 euros par action, soit un peu moins que les 0,62 euros déclarés en 2023.

"Nous restons prudents dans nos prévisions car la deuxième partie de l'année sera plus lourde en termes de frais généraux dans la division des centres de données", a déclaré M. Clemente.

(1 $ = 0,9189 euros) (Reportage de Matteo Allievi, édition de Inti Landauro et David Evans)