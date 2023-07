Merlin Properties SOCIMI, S.A. est une Société d'investissement immobilier cotée en bourse (SIIC). La société acquiert, gère activement, investit et fait une rotation sélective d'actifs immobiliers commerciaux en Espagne (91% des loyers) et au Portugal (9% des loyers). Les revenus locatifs se répartissent par type d'actifs entre bureaux (47,1%), centres commerciaux (19,4%), location nette (18,5%), sites logistiques (13,6%) et autres (1,4%). Le portefeuille d'actifs de Merlin Properties SOCIMI, S.A. s'élève à 12,3 MdsEUR et génère 462,5 millions de revenus locatifs annuels. La société vise à rémunérer les actionnaires par une combinaison de distribution de dividendes annuels et de valorisation de l'EPRA NAV de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial