Mersana Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de conjugués anticorps-médicaments (ADC). Les plateformes de la société comprennent Dolaflexin et Dolasynthen. Ses produits candidats comprennent l'upifitamab rilsodotin (UpRi, XMT-1536) et XMT-1592. Les premiers programmes de la société comprennent l'ADC Dolasynthen ciblant B7-H4, XMT-1660, ainsi que des candidats exploitant la plateforme Immunosynthen. UpRi est un ADC utilisant la plateforme Dolaflexin de la Société et ciblant NaPi2b, qui est un antigène largement exprimé dans le cancer des ovaires et les adénocarcinomes du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). XMT-1592 utilise la plateforme Dolasynthen de la Société et cible le NaPi2b.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale