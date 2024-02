Mersana Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement d'un pipeline de conjugués anticorps-médicaments (ADC) ciblant les cancers dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le principal produit candidat de la société, l'upifitamab rilsodotin (UpRi), est un ADC de Dolaflexin ciblant NaPi2b et est étudié dans UPLIFT, un essai d'enregistrement à un seul bras chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine ; UPGRADE-A, un essai clinique de phase I évaluant UpRi en association avec le carboplatine, et UP-NEXT, un essai clinique de phase III d'UpRi en monothérapie d'entretien après un traitement avec des doublets de platine dans le cancer de l'ovaire récurrent sensible au platine. Son pipeline comprend également le XMT-1660, un ADC de Dolasynthen ciblant B7-H4 en essai clinique de phase I, et le XMT-2056, un ADC d'Immunosynthen ciblant un nouvel épitope du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), en plus d'autres actifs en phase initiale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale