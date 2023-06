Mersen : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF confirme son conseil de surperformance sur le titre Mersen, avec un objectif de cours de 48 euros, voire potentiellement 50 euros.



L'analyste rapporte en effet que Mersen aborde un réel changement de dimension avec, pour catalyseurs, de nouveaux marchés dont le silicium, le carbure de silicium, le solaire et les véhicules électriques qui représentaient 27% du CA en 2022 et potentiellement 45% en 2027.



De plus, 'l'un des éléments nouveaux est la sécurisation de cette croissance avec d'importants contrats dont celui avec Wolfspeed (400 M$ pour 5 ans)', avec notamment des volumes sécurisés pour 50% du contrat des avances sur paiements au fur et à mesure de la mise en oeuvre des Capex.



Oddo BHF estime ainsi que le 2e trimestre devrait être 'de bonne facture' et conforter les guidances annuelles (+5/10%) alors que le S2 supportera un effet de référence défavorable (+19% au S2 2022).



