Mersen : Oddo BHF relève son opinion

09/09/2020 | 09:52

Oddo BHF relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 20 à 31 euros sur Mersen, à la suite d'un roadshow de la direction du groupe industriel auprès d'investisseurs français et étrangers.



'La reprise et l'amélioration des performances en 2021 restent un pari. S'appuyant sur une structure financière solide, le groupe devrait afficher des performances améliorées en 2021', estime l'analyste en charge du dossier.



A l'appui de sa recommandation, le bureau d'études met en avant une valorisation modeste (5,8 fois en VE/EBITDA et 10 fois en VE/EBIT 2021) par rapport aux références historiques et aux précédents points bas, ainsi qu'un potentiel de redressement des marges.



