Mersen : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Mersen avec un objectif de cours porté de 47 à 48 euros, jugeant notamment que 'la feuille de route présentée par le management pour 2027 est particulièrement séduisante'.



'L'objectif de marge opérationnelle courante de 12% en 2027 (à plus ou moins 50 points de base) nous parait totalement plausible, voire prudent, d'où une marge de révision en hausse malgré les Capex du fait d'un mix plus favorable', pointe-t-il.



'Sur la base de ce plan de développement, la valorisation reste modérée à 6,2 fois l'EBITDA attendu pour 2024 et 9,8 fois l'EBIT (contre 7,3 et 11 fois pour les références historiques)', souligne en outre l'analyste en charge du dossier.



