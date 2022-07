Mersen : A suivre aujourd'hui

Données financières EUR USD CA 2022 995 M 1 015 M - Résultat net 2022 62,9 M 64,2 M - Dette nette 2022 237 M 242 M - PER 2022 10,1x Rendement 2022 3,41% Capitalisation 641 M 654 M - VE / CA 2022 0,88x VE / CA 2023 0,82x Nbr Employés 6 871 Flottant 98,7% Graphique MERSEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MERSEN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 30,90 € Objectif de cours Moyen 40,38 € Ecart / Objectif Moyen 30,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Luc Themelin Chief Executive Officer & Director Thomas Baumgartner Chief Financial Officer & Group VP-Administration Olivier Legrain Chairman Christophe Bommier Chief Technology Officer, Group VP-Research Carolle Foissaud Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MERSEN -16.80% 654 BERKSHIRE HATHAWAY INC. -8.04% 625 470 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -15.00% 120 646 SIEMENS AG -30.72% 86 065 3M COMPANY -25.62% 75 190 GENERAL ELECTRIC COMPANY -32.59% 73 458