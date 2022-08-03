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Mersen : Document AMF CP. 2022DD855828

03/08/2022 | 18:19
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2022DD855828

02 août 2022

FR0000039620 - DD152675

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ERIC GUAJIOTY, DIRECTEUR ADVANCED MATERIALS

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MERSEN

LEI : OQXDLNM5DTBULYMF5U27

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 34.2743 Euro

VOLUME : 760.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 34.2743 Euro

VOLUME : 760.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Mersen SA published this content on 03 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2022 16:18:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 67,8 M 69,1 M -
Dette nette 2022 242 M 247 M -
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Rendement 2022 3,34%
Capitalisation 687 M 701 M -
VE / CA 2022 0,90x
VE / CA 2023 0,84x
Nbr Employés 7 389
Flottant 98,7%
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Objectif de cours Moyen 41,40 €
Ecart / Objectif Moyen 24,9%
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Dirigeants et Administrateurs
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Thomas Baumgartner Chief Financial Officer & Group VP-Administration
Olivier Legrain Chairman
Christophe Bommier Chief Technology Officer, Group VP-Research
Carolle Foissaud Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MERSEN-10.16%701
BERKSHIRE HATHAWAY INC.-2.55%645 177
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-9.30%127 409
SIEMENS AG-30.31%86 091
GENERAL ELECTRIC COMPANY-21.29%81 540
3M COMPANY-20.20%80 741