Mersen : Document AMF CP. 2023DD895912

|
2023DD895912
|
24 avril 2023
FR0000039620 - DD156206
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
ERIC GUAJIOTY, Vice-Président Exécutif Advanced Materials
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : MERSEN
LEI : OQXDLNM5DTBULYMF5U27
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 21 avril 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Droits préférentiels de souscription
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001400GKP3
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 1.8100 Euro
VOLUME : 4.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 1.8100 Euro
VOLUME : 4.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 avril 2023
COMMENTAIRES :