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    MRN   FR0000039620

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Mersen : Document AMF CP. 2023DD895912

24/04/2023 | 18:22
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2023DD895912

24 avril 2023

FR0000039620 - DD156206

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ERIC GUAJIOTY, Vice-Président Exécutif Advanced Materials

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MERSEN

LEI : OQXDLNM5DTBULYMF5U27

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Droits préférentiels de souscription

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001400GKP3

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.8100 Euro

VOLUME : 4.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.8100 Euro

VOLUME : 4.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 avril 2023

COMMENTAIRES :

Mr Guajioty a acheté 4 droits préférentiels

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Mersen SA published this content on 24 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2023 16:21:39 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 74,7 M 82,0 M -
Dette nette 2023 366 M 401 M -
PER 2023 10,5x
Rendement 2023 3,34%
Capitalisation 780 M 857 M -
VE / CA 2023 0,96x
VE / CA 2024 0,92x
Nbr Employés 7 213
Flottant 97,7%
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