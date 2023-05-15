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    MRN   FR0000039620

MERSEN

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Mersen : Document AMF CP. 2023DD900018

15/05/2023 | 18:25
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2023DD900018

12 mai 2023

FR0000039620 - DD156588

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SYLVIE GUIGANTI, DIRECTRICE DES SYSTEMES D'INFORMATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MERSEN

LEI : OQXDLNM5DTBULYMF5U27

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 28.0000 Euro

VOLUME : 186.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 28.0000 Euro

VOLUME : 186.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 12 mai 2023

COMMENTAIRES :

Souscription d'actions dans le cadre de l'augmentation de capital MERSEN

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Mersen SA published this content on 15 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2023 16:24:04 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 78,8 M 85,6 M -
Dette nette 2023 379 M 412 M -
PER 2023 10,1x
Rendement 2023 3,29%
Capitalisation 792 M 860 M -
VE / CA 2023 0,98x
VE / CA 2024 0,97x
Nbr Employés 7 213
Flottant 97,7%
Graphique MERSEN
Durée : Période :
Mersen : Graphique analyse technique Mersen | Zonebourse
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Tendances analyse technique MERSEN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
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Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 3
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Objectif de cours Moyen 53,00 €
Ecart / Objectif Moyen 38,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Luc Themelin Chief Executive Officer & Director
Thomas Baumgartner Chief Financial Officer & Group VP-Administration
Olivier Legrain Independent Chairman
Christophe Bommier Chief Technology Officer & Group VP-Research
Sylvie Guiganti Group Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MERSEN6.15%860
BERKSHIRE HATHAWAY INC.4.79%705 696
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-9.65%128 841
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ILLINOIS TOOL WORKS INC.3.73%69 448
3M COMPANY-16.39%55 316
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