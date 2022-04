Mersen : Evolutions au sein du Conseil d'Administration

Paris, le 11 avril 2022 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce des évolutions au sein de son Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2022.

Madame Isabelle Azemard, administratrice nommée sur proposition de Bpifrance Investissement, dont le mandat arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle du 19 mai 2022, ne sera pas renouvelée compte tenu des limites d'âge statutaires.

Le Conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Isabelle Azemard pour sa contribution aux travaux du Conseil et plus particulièrement à ceux du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations depuis sa nomination en 2014.

L'Assemblée Générale sera amenée à se prononcer sur la nomination de Bpifrance Participations comme nouvel administrateur. Si la résolution est approuvée, Bpifrance Participations nommera Monsieur Emmanuel Blot comme représentant permanent. Le Conseil d'administration, comme Bpifrance, attache une grande importance à la diversité des compétences et estime que Monsieur Emmanuel Blot apportera au Conseil son expertise financière et sa très bonne connaissance du groupe Mersen, qu'il a suivi depuis plus de 10 ans.

Si les actionnaires approuvent cette nomination, le Conseil comptera toujours 8 membres (hors administrateur représentant les salariés, conformément au Code Afep-Medef), dont 5 indépendants. Il sera constitué de 3 femmes et 5 hommes, en ligne avec la loi Copé-Zimmermann qui prévoit, pour les conseils comptant au plus 8 administrateurs (hors administrateur salarié), que l'écart de représentation entre genres ne doit pas être supérieur à 2.

Biographie

Emmanuel Blot est âgé de 36 ans. Il a débuté sa carrière en tant qu'analyste sell-side sur le secteur des Biens d'Equipement, d'abord chez Bryan, Garnier & Co puis chez Oddo BHF, couvrant des sociétés industrielles ou du secteur aéronautique. Il a rejoint en 2012 le Fonds Stratégique d'Investissement, intégré en 2013 à Bpifrance, et occupe aujourd'hui le poste de Directeur d'Investissement au sein de la division Large Cap, avec un focus sur les investissements cotés. Il fait ainsi partie de l'équipe en charge du suivi de Mersen chez Bpifrance depuis près de 10 ans

À propos de Mersen

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 18 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l'éolien, le solaire, l'électronique, le véhicule électrique, l'aéronautique, le spatial et bien d'autres secteurs encore, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.

