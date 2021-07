Mersen : Excellente performance au 1er semestre 2021

Chiffre d'affaires de 451M€, en croissance organique de +7 % vs S1 2020

Accélération de la croissance au 2ème trimestre : +15 % vs T2 2020

Croissance de +11 % des marchés de développement durable vs S1 2020

Progression de 150 points de la marge opérationnelle courante à 9,6 % du chiffre d'affaires

Confirmation des prévisions revues à la hausse pour l'ensemble de l'année 2021 : croissance organique comprise entre 6 % et 8 % marge opérationnelle courante comprise entre 9,2 % et 9,6 % du chiffre d'affaires



Paris, le 30 juillet 2021 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et ses résultats semestriels pour la période clôturée au 30 juin 2021.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Les performances remarquables que nous présentons ce semestre illustrent à nouveau notre très bon positionnement stratégique, avec la forte progression des marchés liés au développement durable, qui représentent désormais 56% de nos ventes. Le Groupe bénéficie par ailleurs du rebond des industries de procédés en Amérique du Nord et en Europe. Cette dynamique, conjuguée à l'amélioration de notre efficacité opérationnelle, nous permet de dégager une marge opérationnelle courante en très forte hausse. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont, depuis plus de 18 mois, relevé des défis importants. Confiants dans la demande très soutenue de nos clients depuis le début de l'année et en notre positionnement sur des marchés porteurs comme le solaire, les semi-conducteurs et les véhicules électriques, nous avons ainsi revu à la hausse début juillet nos prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'ensemble de l'année 2021. »

Chiffres clés du 1er semestre

(enM€) H1 2021 H1 2020 Chiffre d'affaires 451 430 Résultat opérationnel courant 43,3 34,7 Marge opérationnelle courante 9,6% 8,1% EBITDA 71,0 61,9 Résultat net 27,1 17,8 Flux de trésorerie des activités opérationnelles 46,2 34,7 Ratio endettement net/EBITDA 1,4 2,0

Activité

Chiffre d'affaires du 2eme trimestre 2021

Mersen réalise au 2ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 231 millions d'euros, en forte progression de 14,5 % à périmètre et changes constants par rapport au 2ème trimestre 2020, qui avait été fortement impacté par la crise du Covid-19, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. En tenant compte de la contribution des sociétés acquises en 2020 et 2021 et d'effets de change défavorables, le chiffre d'affaires est en croissance de près de 13 %.

en millions d'euros T2 2021 T2 2020 Croissance

organique Effet de

périmètre Effet de

change Croissance

publiée Advanced Materials 126,0 119,4 7,4% 0,4% -2,2% 5,5% Electrical Power 105,1 85,4 24,6% 2,3% -3,1% 23,1% Europe 83,4 69,6 17,2% 2,9% -0,1% 19,9% Asie-Pacifique 66,4 64,9 3,9% 0,0% -1,5% 2,4% Amérique du Nord 72,4 64,7 18,8% 0,8% -6,5% 11,8% Reste du monde 8,9 5,6 55,8% 0,0% -1,9% 57,4% Groupe 231,1 204,8 14,5% 1,2% -2,6% 12,8%

L'Europe affiche une croissance de plus de 17 % ce trimestre, portée par la reprise des industries de procédés et la dynamique du marché des véhicules électriques. En Asie, la progression est de près de 4% par rapport à un 2ème trimestre 2020 élevé ; la croissance est tirée par les marchés du solaire et des semi-conducteurs. En Amérique du Nord, la croissance a été très soutenue dans la distribution électrique ainsi que sur le marché de l'électronique. Enfin, la livraison importante d'échangeurs de chaleur pour l'industrie chimique en Amérique du Sud en juin 2021 explique en grande partie la croissance dans le Reste du Monde.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

Mersen réalise au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 451 millions d'euros, en croissance organique de 7 % par rapport à la même période de l'année dernière. En tenant compte des effets défavorables de change et de l'intégration des sociétés acquises en 2020 (GAB Neumann, Americarb) et début 2021 (Fusetech), la croissance est de 4,8 %.

Les marchés liés au développement durable affichent une croissance de 11 % au 1er semestre 2021, dopés par l'électronique, les énergies renouvelables et le véhicule électrique. La croissance organique des autres marchés est de 4 %.

en millions d'euros S1 2021 S1 2020 Croissance

organique Effet de

périmètre Effet de

change Croissance

publiée Advanced Materials 248,4 248,2 2,3% 0,9% -3,0% 0,1% Electrical Power 202,5 181,8 13,4% 2,1% -3,7% 11,4% Europe 162,7 149,0 6,4% 3,2% -0,4% 9,1% Asie-Pacifique 131,5 125,9 6,6% 0,1% -2,1% 4,4% Amérique du Nord 140,6 142,2 5,7% 0,7% -7,0% -1,1% Reste du monde 16,1 12,9 33,0% 0,5% -6,7% 24,6% Groupe 450,9 430,0 7,0% 1,4% -3,3% 4,8%

Performance par pôle

Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 248 millions d'euros, en croissance organique de 2,3 % sur la période. La croissance est particulièrement dynamique sur les marchés des semi-conducteurs, en particulier ceux à base de carbure de silicium. Le marché des énergies renouvelables reste également bien orienté, tandis que les industries de procédés affichent une reprise. En revanche, les marchés de la chimie et de l'aéronautique restent en repli par rapport à la même période l'année dernière.

Les ventes du pôle Electrical Power sont de 203 millions d'euros ce semestre, en croissance organique de plus de 13 %. Le marché des industries de procédés affiche une croissance dynamique, tirée par la distribution électrique aux Etats-Unis. Le marché de l'électronique de puissance est également en nette progression, tout comme celui des véhicules électriques.

Performance par region

En Europe, la situation s'est nettement améliorée au 2ème trimestre, permettant d'afficher une croissance de plus de 6 % sur le semestre. Les secteurs les plus porteurs sont les industries de procédés. L'aéronautique reste à un point bas, affichant une décroissance par rapport au premier semestre 2020 qui n'avait été impacté par la crise sanitaire qu'à partir du 2ème trimestre.

En Asie, la croissance est tirée par la performance remarquable de la Chine grâce aux marchés du solaire et de l'électronique, après un 1er semestre 2020 déjà en forte progression. La croissance en Inde est également significative, le pays ayant été fortement marqué par la crise du Covid-19 l'année dernière.

Enfin, en Amérique du Nord, la croissance dans la distribution électrique et donc les industries de procédés a été très significative.

EBITDA et Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 43,3 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une marge opérationnelle courante de 9,6 % du chiffre d'affaires, en progression de 150 points par rapport au 1er semestre 2020.

Cette progression s'explique très largement par la hausse des volumes et les effets des plans d'adaptation annoncés en octobre 2020. Des hausses de prix ont été initiées pour faire face à l'augmentation des coûts de certaines matières premières (en particulier dans le pôle Electrical Power), sans toutefois la compenser en totalité au cours du semestre. Les gains de productivité ont compensé l'inflation des coûts, principalement salariaux.

Par ailleurs, le Groupe ne bénéficie plus de mesures de financement du chômage partiel pour l'ensemble de ses sites, à l'exception de deux d'entre eux en France. En revanche, il bénéficie d'économies conjoncturelles (frais de voyages, salons professionnels notamment) sur l'ensemble du semestre (contre 4 mois en 2020). L'impact net est un surcoût de 1 million d'euros par rapport au premier semestre 2020.

L'EBITDA s'élève à 71,0 millions d'euros. Il représente 15,7 % du chiffre d'affaires, contre 14,4 % au 1er semestre 2020.

Pôle Advanced Materials

Le résultat opérationnel courant du pôle Advanced Materials atteint 33,7 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 13,6 % du chiffre d'affaires, contre 12,8 % pour la même période en 2020. Cette évolution s'explique principalement par un effet volume légèrement favorable et un impact positif des plans d'adaptation.

L'EBITDA du pôle s'élève à 52,3 millions d'euros. Il représente 21,1 % du chiffre d'affaires, contre 20,2 % au 1er semestre 2020.

Pôle Electrical Power

Le résultat opérationnel courant du pôle Electrical Power s'élève à 18,9 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 9,3 % du chiffre d'affaires, une progression de 310 points par rapport au 1er semestre 2020. Le pôle bénéficie d'un effet volume positif significatif, d'un mix produit favorable et des impacts du plan d'adaptation. Les hausses des coûts des matières premières ont été partiellement compensées par des hausses de prix.

L'EBITDA du pôle s'élève à 27,1 millions d'euros. Il représente 13,4 % du chiffre d'affaires, contre 10,6% au 1er semestre 2020.

Résultat net

Le résultat net de la période s'élève à 27,1 millions d'euros, contre 17,8 millions d'euros au 30 juin 2020, soit une progression de plus de 50%.

Les charges et produits non courants s'élèvent à -1,6 million d'euros au 1er semestre 2021 et correspondent à des charges de démarrage du site de Columbia (USA). Les coûts de restructuration liés au plan d'adaptation ont été en partie compensés par des produits résultant de la résolution favorable de litiges.

Le résultat financier net de Mersen atteint -5,6 millions d'euros ce semestre, en baisse par rapport au montant de l'année dernière, grâce à la baisse de la dette brute moyenne d'environ 30 millions d'euros.

La charge d'impôt s'élève à 9,0 millions d'euros pour le semestre, soit un taux effectif d'impôt de 25 %, en ligne avec celui du 1er semestre 2020.

Cash-flow

Le Groupe a généré un cash-flow important au cours du semestre. Les activités opérationnelles ont généré un flux de trésorerie de plus de 46 millions d'euros. Ce flux intègre des paiements au titre du plan d'adaptation pour 5 millions d'euros. Il tient compte également d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 7 millions d'euros liée principalement à l'augmentation des volumes. Le taux de BFR s'établit à 20 % du chiffre d'affaires, en nette baisse par rapport à celui au 30 juin 2020, qui était anormalement élevé en raison de la constitution de stocks dans le contexte de crise sanitaire.

Les investissements industriels s'élèvent à 28,0 millions d'euros. Ils concernent à plus de 70 % le pôle Advanced Materials, en particulier les projets de croissance spécifiques du Groupe, comme la mise en route du site de Columbia (Etats-Unis) et l'augmentation des capacités pour les marchés du solaire et des semi-conducteurs. Les investissements seront plus importants au second semestre.

Le flux lié aux variations de périmètre (7 millions d'euros) correspond principalement à l'acquisition de la participation détenue par le groupe Hager dans la société Fusetech, basée à Kaposvar en Hongrie.

Endettement financier et structure financière

A fin juin, l'endettement financier net du Groupe atteint 184 millions d'euros, en très légère augmentation par rapport à fin décembre. Les dettes de loyer s'élèvent à 46 millions d'euros et les engagements nets de retraite à 60 millions d'euros. Ces derniers sont en nette baisse par rapport au 31 décembre 2020 (-12 millions d'euros) du fait de la hausse des taux d'intérêts long terme et de la bonne performance des actifs.

A la suite de la signature d'un financement de type placement privé USPP au mois de mai dernier (avec une mise à disposition des fonds en octobre 2021), la maturité moyenne des financements du Groupe sera portée à 6 ans. Le Groupe dispose par ailleurs d'une structure financière solide, avec 210 millions d'euros de lignes de crédit non utilisées et d'une trésorerie disponible de 81 millions d'euros à fin juin 2021.

Le Groupe n'a aucune échéance de dette tirée significative avant 2026, les dettes arrivant à échéance précédant cette date pouvant être refinancées par le nouvel USPP.

Adaptation plan and Covid-19 impacts

Comme annoncé en octobre 2020, le Groupe a mis en œuvre un plan d'adaptation afin de préserver la compétitivité des sites du pôle Advanced Materials directement impactés par la forte baisse d'activité des marchés de l'aéronautique et de la chimie et de renforcer l'efficacité opérationnelle du pôle Electrical Power.

Au cours du 1er semestre 2021, une partie de ce plan a été engagée, conduisant à des économies d'environ 4 millions d'euros et des coûts cash de 5 millions d'euros. Comme attendu, les économies sont estimées à 10 millions d'euros sur l'année 2021 et à 16 millions d'euros en année pleine. Les coûts cash seront de 10 millions d'euros en 2021 et 7 millions d'euros en 2022, contre 17 millions en 2021 prévus initialement.

Par ailleurs, le Groupe bénéficie toujours d'économies conjoncturelles (frais de voyages et salons professionnels notamment) par rapport à la situation prévalant avant la crise sanitaire. En 2022, sur la base d'une hypothèse de retour à un fonctionnement plus normal de l'activité, la reprise des frais de déplacement et marketing sera en grande partie compensée par les économies attendues du plan d'adaptation.

Perspectives

Comme annoncé dans le communiqué du 8 juillet 2021, le Groupe a revu à la hausse ses perspectives pour l'année 2021 en se fondant sur les premières tendances du 1er semestre, avec :

une croissance organique comprise entre 6 % et 8 % (contre 2 % à 6 % précédemment) ;

une marge opérationnelle courante comprise entre 9,2 % et 9,6 % du chiffre d'affaires (contre 8 % à 8,8 % précédemment).

