Mersen : Installation de deux centrales solaires chez Mersen

Le groupe MERSEN, expert mondial dans le domaine des spécialités électriques et des matériaux avancés, a confié l'installation de deux centrales photovoltaïques à LEGENDRE ENERGIE. Ces deux centrales solaires en autoconsommation, qui totaliseront une puissance de 716 kWc, seront installées sur l'un des sites industriels du Groupe à Saint-Bonnet-de-Mure (69), à 30 kilomètres au Sud de Lyon. La mise en service est prévue au printemps 2021.

Les deux centrales photovoltaïques, réalisées par LEGENDRE ENERGIE, couvriront 22% des besoins énergétiques du site industriel lyonnais du groupe MERSEN.

Avec près de 350 collaborateurs sur site, le parc industriel de Saint-Bonnet-de-Mure est la plus grosse implantation du groupe MERSEN en France. Celle-ci va prochainement accueillir une centrale solaire au sol d'une puissance de 218 kWc, actuellement en cours de réalisation par les équipes LEGENDRE ENERGIE qui poursuivront les travaux en équipant le parking de cinq ombrières photovoltaïques. Elles cumuleront une puissance de 498 kWc et seront couplées à huit bornes de recharge pour véhicules électriques, également installée par LEGENDRE ENERGIE et mise à disposition des collaborateurs du groupe MERSEN.

Ces deux centrales, qui totaliseront près de 1 940 modules photovoltaïques, produiront 866 MWh chaque année, soit l'équivalent de la consommation électrique de 335 foyers (hors chauffage), et permettront de couvrir 22% des besoins énergétiques du site du groupe MERSEN.

Avec ces deux centrales photovoltaïques, le groupe MERSEN poursuit sa démarche ambitieuse en matière de développement durable.

Le groupe MERSEN s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale présente dès les origines de l'entreprise. Il s'est notamment fixé des objectifs ambitieux d'amélioration en développant des produits innovants qui contribuent à la transition énergétique, en augmentant le taux de recyclage de ses déchets ou encore en améliorant et en sécurisant la performance sociale et environnementale de ses fournisseurs.

En investissant dans deux centrales solaires en autoconsommation réalisées par LEGENDRE ENERGIE, le groupe MERSEN souhaite, à la fois, poursuivre cet engagement mais également réduire sa facture énergétique ainsi que sa dépendance au réseau électrique.

LEGENDRE ENERGIE, spécialiste de l'autoconsommation solaire

Produire de l'électricité renouvelable et locale a toujours été le cœur de l'activité de Legendre Energie qui propose à ses clients des solutions d'autoconsommation solaire. Dans ce cadre, l'entreprise étudie leur projet, dimensionne l'installation, réalise les travaux et la mise en service de leur centrale photovoltaïque. Legendre Energie peut également devenir fournisseur d'énergie, et proposer à ses clients de préserver leur trésorerie en finançant leur installation et en leur vendant de l'énergie verte, moins chère et produite localement. Expert du photovoltaïque depuis plus de 10 ans, Legendre Energie est un acteur majeur qui dispose d'un solide savoir-faire technique, juridique et financier, qu'il met au profit de ses clients. La société a réalisé plus de 600 installations photovoltaïques sur le territoire national.

LEGENDRE ÉNERGIE

LEGENDRE ENERGIE (créée en 2007) est présente sur tout le territoire français mais également sur le plan international dans deux activités : Production d'Energies Renouvelables (Armorgreen) et la Maintenance & l'Exploitation (ENER24). L'expertise de LEGENDRE ENERGIE s'exprime sur toute la chaîne de valeurs d'un projet : développement, ingénierie technique et conception, réalisation et installation, maintenance, ingénierie financière et exploitation. Elle emploie 50 collaborateurs et a réalisé plus de 600 installations à ce jour.

2 rue de la Mabilais, 35000 - Rennes, France l Tel.: +33 (0)2 99 13 38 00

www.groupe-legendre.com



LEGENDRE

Acteur incontournable de la construction sur l'Arc Atlantique et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd'hui présent sur le territoire national et à l'international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et Energie. Entreprise familiale rennaise, avec plus de 2 000 salariés et 750 millions d'euros de chiffres d'affaires, elle axe désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa valeur ajoutée. Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d'avoir su préserver, au fil de son développement, les qualités de proximité et d'indépendance d'un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements... et qui posent les fondements d'une autre vision de la construction.

5 rue Louis-Jacques Daguerre - CS 60825, 35208 - Rennes Cedex 02, France l Tel.: +33 (0)2 99 86 75 86

www.groupe-legendre.com



ABOUT MERSEN

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés. Mersen, qui rassemble 6 800 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d'affaires pour 2019 de 950 millions d'euros. Le Groupe est coté sur le Compartiment B d'Euronext

