Mersen : Legendre Energie va installer deux centrales solaires en autoconsommation pour le groupe Mersen

LEGENDRE ENERGIE (créée en 2007) est présente sur tout le territoire français mais également sur le plan international dans deux activités : Production d'Energies Renouvelables (Armorgreen) et la Maintenance & l'Exploitation (ENER24). L'expertise

de LEGENDRE ENERGIE s'exprime sur toute la chaîne de valeurs d'un projet : développement, ingénierie technique et

conception, réalisation et installation, maintenance, ingénierie financière et exploitation. Elle emploie 50 collaborateurs et a réalisé plus de 600 installations à ce jour.

2 rue de la Mabilais - 35000 Rennes l Tél. : 02 99 13 38 00 www.groupe-legendre.com

Acteur incontournable de la construction sur l'Arc Atlantique et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd'hui présent sur le territoire national et à l'international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et Energie. Entreprise familiale rennaise, avec plus de 2 000 salariés et 750 millions d'euros de chiffres d'affaires, elle axe désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa valeur ajoutée. Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d'avoir su préserver, au fil de son développement, les qualités de proximité et d'indépendance d'un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements... et qui posent les fondements d'une autre vision de la construction.

5 rue Louis-Jacques Daguerre - CS 60825 - 35208 RENNES Cedex 02 l Tél. : 02 99 86 75 86 www.groupe-legendre.com

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés.

Mersen, qui rassemble 6 800 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d'affaires pour 2019 de 950 millions d'euros

Siège social : Tour EQUO, 2 avenue Gambetta - 92066 LA DEFENSE

Site de St Bonnet : 15, Rue Jacques de Vaucanson - 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE

www.mersen.com