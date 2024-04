ce montant (95 millions d'euros) concerne le plan de croissance présenté par le Groupe en mars 2023. Les autres investissements industriels concernent pour 21 % la maintenance, l'entretien et la modernisation des usines et des équipements et pour 25 % d'autres projets de croissance du Groupe, incluant des projets d'amélioration liés à l'environnement et à la sécurité de nos sites.

Le réseau Women In Mersen (WiN), offre aux femmes du Groupe des opportunités de visibilité et de développement. Structurés autour de représentations régionales, les réseaux asiatiques, américains et européens sont à l'initiative d'événements et d'actions concrètes en faveur de la diversité.

Disclaimer

Mersen SA published this content on 05 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2024 12:13:07 UTC.