Mersen : Lettre aux actionnaires – Avril 2022

Avril 2022

UN PLAN AMBITIEUX POUR 2025

Le dynamisme de ces marchés devrait nous permettre d'atteindre un chiffre d'affaires autour de 1,2 milliard d'euros et une marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 11 % à l'horizon 2025.

Luc Themelin, Directeur Général

ÉDITORIAL

Notre ambition est de jouer un rôle dans l'amélioration de nos modes de vie liés de plus en plus à la protection de l'environnement et de ses ressources. Les produits et solutions du Groupe, développés sur mesure pour des clients exigeants, sont indispensables au progrès et à l'innovation technologique.

Mersen à l'horizon 2025 traduit notre stratégie : celle de s'appuyer sur des marchés portés par des tendances de forte croissance à long-terme, à savoir le solaire, le véhicule

électrique et les semi-conduc-teurs. Pour ces marchés, la croissance annuelle moyenne devrait s'élever à environ 18% d'ici 2025.

Le dynamisme de ces marchés devrait nous permettre d'atteindre un chiffre d'affaires autour de 1,2 milliard d'euros et une marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 11 % à cet horizon.

Cette dynamique positive est aussi rendue possible par l'engagement sans faille de nos équipes à travers le monde et au soutien de nos actionnaires. Je tenais à vous en remercier.

FOCUS

RSE

MERSEN PUBLIE SA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE RSE

Fort de la réalisation solide de sa première feuille de route déployée entre 2018 et 2021, Mersen vient de dévoiler une nouvelle feuille de route RSE pour poursuivre sur sa lancée et continuer à toujours mieux maîtriser l'impact social et environnemental de ses activités. La nouvelle feuille de route s'articule autour des priorités suivantes : être un partenaire responsable dans une logique de progrès pour tous ; limiter l'impact environnemental au travers d'engagements sur la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, de laconsommation d'eau et de l'augmentation du recyclage des déchets ; développer le capital humain grâce à la promotion de l'égalité des chances, de la diversité, d'une politique sociale pour tous et de la santé et la sécurité au travail ; déployer une culture de l'éthique et de la compliance exemplaire.

Pour appuyer cette politique ambitieuse, le conseil d'administration a décidé en outre de désigner Madame Magali Joëssel, administratrice en charge du suivi des questions RSE.

BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE RSE 2018-2021

56 %

du CA lié aux marchés de développement durable

62 %

Taux de recyclage des déchets

Magali Joëssel

1,6

LTIR*

* Taux d'accidents avec arrêts de travail

2MARCHÉ

LE MARCHÉ DES SEMI-CONDUCTEURS : UN POTENTIEL DE CROISSANCE SIGNIFICATIF POUR MERSEN

Mersen a organisé un événement digital en décembre dernier pour présenter sa stratégie dans le marché des semi-conducteurs : une nécessite face à la complexité du marché !

Pour répondre à l'accélération des besoins en semi-conducteurs partout dans le monde, Mersen a une stratégie ambitieuse. Le Groupe répond aux défis techniques de la fabrication de ces composants, qu'ils soient à base de silicium ou de carbure de silicium, grâce son expertise unique en graphite et feutres d'isolation.

Le Groupe va également contribuer au développement d'une nouvelle famille de substrats de carbure de silicium spécifiquement destinée au marché des véhicules électriques grâce à son partenariat avec Soitec (cf. encadré ci-contre).

Le chiffre d'affaires attendu par Mersen sur le marché des semi-conducteurs pourrait atteindre entre 140 et 170 millions d'euros en 2025 et entre 230 et 280 millions d'euros en 2030.

Mersen est en première ligne pour accompagner la croissance soutenue de ce marché. De belles perspectives pour l'avenir !

CHIFFRES CLÉS

Croissance moyenne annuelle du marché des semi-conducteurs SiC entre 2021 et 2030 :

+23%

Potentiel estimé pour Mersen en 2030

230 À 280 M€

Partenariat stratégique avec Soitec

En novembre dernier, Mersen annonçait la conclusion d'un partenariat technique stratégique avec Soitec, un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants. Le principal objectif de ce par-tenariat est de développer une nouvelle famille de substrats de carbure de silicium polycristallins. La technologie mise en œuvre permettra d'offrir aux acteurs de l'industrie électro-nique un substrat de haute performance et économique pour la production de semi-conducteurs de puissance, en particulier pour le marché du véhicule électrique.

Le procédé de fabrication des semi-conducteurs

ACTUALITÉS

3

LA TECHNOLOGIE MERSEN EMBARQUÉE SUR LE TÉLESCOPE JAMES-WEBB

DE LA NASA

Successeur scientifique du télescope Hubble, le télescope spatial James-Webb développé par la NASA lancé fin 2021, promet d'être le premier observatoire de sciences spatiales au monde. En orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce sera le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace.

Le carbure de silicium de Mersen a été utilisé pour réaliser l'un des quatre instruments embarqués, le spectrographe NIRSpec, en raison de l'extrême stabilité thermo-mécanique qu'il procure à des températures qui peuvent atteindre -230°. L'instrument sera capable de fournir le spectre infra-rouge de plus d'une centaine d'objets spatiaux tels que des étoiles ou des galaxies, avec des résolutions spectrales exceptionnelles.

Crédit : @2021 ESA-CNES-ARIANESPACE / Optique vidéo du CSG - P PIRON

Le télescope spatial James Webb a atteint son orbite finale, à 1,5 million de km de la Terre, presque un mois après son lancement !

L'ÉNERGIE D'INNOVER :

DES INNOVATIONS QUI RAYONNENT

Depuis 130 ans, Mersen donne vie au progrès. En 2021, Mersen inaugurait avec « L'énergie d'innover » son magazine dédié aux innovations qui ont jalonné l'histoire du Groupe.

Dans le deuxième numéro publié en version numérique sur le site internet du Groupe, découvrez l'actualité de Mersen dans l'énergie solaire, retrouvez quelques événements phares qui ont révolutionné leur époque ainsi que les faits marquants de 2021.

5RÉSULTATS ANNUELS

Résultats annuels

DES PERFORMANCES REMARQUABLES EN 2021

Mersen réalise en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 923 millions d'euros, en croissance organique de 8,6 % par rapport à 2020. Les marchés de développement durable affichent une croissance de près de 10 % et représentent 56 % du chiffre d'affaires total, contre 51 % en 2019.

Le résultat opérationnel courant du Groupe atteint 92,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 10 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 190 points par rapport à 2020.

L'EBITDA du Groupe atteint 148,8 millions d'euros, soit une marge de 16,1 % en croissance de 160 points par rapport à 2020.

Le résultat net de la période s'élève à 54,4 millions d'euros, contre une perte de (12) millions d'euros en 2020. Le Groupe a généré un fort niveau de cash-flow opérationnel (117 millions d'euros) malgré une hausse de BFR liée à la reprise d'activité. Cette très bonne performance a permis de financer l'important programme d'investisse-ments que Mersen avait prévu pour 2021. Les activités opérationnelles ont généré au cours de l'année un

Dividende

flux de trésorerie avant BFR et restructurations de plus de 146 millions d'euros, contre 119 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de près de 23 %.

En 2021, les dépenses d'investisse-ments industriels ont atteint un niveau important pour le Groupe à près de 79 millions d'euros, en ligne avec le montant prévu en début d'année. Outre les dépenses de maintenance, elles concernent principalement l'installation des lignes de production d'isolation et la mise en route de la ligne de production de graphite extrudé sur le site de Columbia (Etats-Unis), ainsi que l'augmentation des capacités de production pour servir le marché des semi-conducteurs à base de SiC.

En conséquence, l'endettement financier net à fin 2021 atteint 193 millions d'euros, contre 180 millions d'euros à fin 2020.

Mersen maintient une structure financière solide. Le Groupe a réalisé, en 2021, une opération de refinancement de type placement privé pour un montant combiné de 60 millions d'US dollars et de 30 millions d'euros qui lui a permis d'allonger la maturité de la dette tirée et de la porter à 6 ans.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 19 mai 2022 le versement d'un dividende de 1 euro par action en numéraire.

Cette distribution reflète les bonnes performances de l'année et la solidité du bilan de Mersen et récompense la fidélité des actionnaires.

Le dividende sera mis en paiement le 7 juillet 2022.

Mersen réalise en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 923 M€, en croissance organique de 8,6 % par rapport à 2020.

Thomas Baumgartner,

Directeur Administratif et Financier

CHIFFRES CLÉS 2021

Chiffre d'affaires

923 M€

Résultat net

54 M€

Investissements industriels

79 M€

Dividende par action*

1 €

* Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires

AssembléeGénérale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

L'assemblée se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à 10h à l'auditorium Cœur Défense. Elle sera diffusée en direct sur le site internet de Mersen.

Plan d'accès :

Auditorium Cœur Défense

110 Esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

L'Assemblée Générale est un moment privilégié pour faire un point sur l'évolution de l'activité de Mersen et ses perspectives de développement.

En tant qu'actionnaire, vous êtes invité à voter sur les résolutions proposées par le Conseil d'Administration.

COMMENT VOTER ?

• Par internet : entre le 2 mai 2022, 9h00 et jusqu'au 18 mai 2022, 15h00, (heure de Paris), via la plate-forme de vote sécurisée VOTACCESS. Actionnaire au nominatif Actionnaire au porteur Connectez-vous au site Internet Connectez-vous au portail internet de votre www.sharinbox.societegenerale.com Teneur de Compte Titres pour accéder et suivez les instructions à l'écran. au site internet VOTACCESS et suivez les instructions à l'écran. Vous serez alors automatiquement redirigé vers le site de vote, VOTACCESS. Sur le site de vote VOTACCESS, vous pouvez : • Voter directement les résolutions. • Demander à assister personnellement à l'Assemblée Générale. • Donner pouvoir au Président ou à un tiers assistant à l'assemblée générale, ou révoquer son mandat.



• Par courrier avec le formulaire unique de vote. Le formulaire unique de vote devra parvenir à la Société Générale au plus tard le 16 mai 2022.