Mersen : Retrouvez Mersen à InnoTrans 2022

Mersen présente son offre complète de solutions pour le transport ferroviaire électrifié.

Nous exposons notamment nos bandes de pantographes en matériaux carbone purs ou imprégnés pour le captage de courant, balais et porte-balais pour les moteurs et et les générateurs, et nos solutions pour la transmission de courant (Retours de courant), qui sont des pièces essentielles dans les locomotives électriques.

Cette année, Mersen présente un collecteur de courant pour les bus électriques. Ce système est un système de recharge statique par contact au sol comme la technologie SRS pour le Tramway. Il a été conçu pour Alstom SRS technology.

Mersen a aussi une gamme complète de solution de gestion de l'énergie. Elle comprend les protections DC pour une protection maximale des circuits électriques ferroviaires.

Afin de vous aider à améliorer la performance, la sécurité et la fiabilité de vos systèmes, Mersen propose des dissipateurs thermiques et solutions de refroidissement les plus adaptés à vos besoins ainsi que des busbars laminés pour une meilleure distribution du courant.

L'usage des transports publics qui contribue à limiter l'engorgement des villes et favorise la transition énergétique, est un enjeu crucial aujourd'hui. Les technologies inventées et développées par Mersen contribuent à assurer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des transports publics de passagers.

Nos experts présenterons nos solutions pour les trains, métros, trains de banlieue, tramways et bus pendant InnoTrans à Berlin, salon majeur du monde ferroviaire : https://www.innotrans.de