Cette acquisition permet à Mersen d'accroître ses capacités d'usinage pour le graphite (isostatique et extrudé) et les feutres d'isolation aux Etats-Unis et de renforcer ses positions de leader dans certains marchés comme l'aéronautique, les industries de procédés et l'énergie

Cette activité contribuera à hauteur d'environ 40 millions de USD au chiffre d'affaires de Mersen (sur une base annuelle).

Paris, le 30 mai 2024 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd'hui l'acquisition de GMI Group (Graphite Machining Inc.), un expert dans la purification et l'usinage de graphite et de composites carbone.

Cette nouvelle acquisition permet au pôle Advanced Materials de Mersen de renforcer sa présence aux Etats-Unis, avec des capacités additionnelles d'usinage et de transformation du graphite isostatique et extrudé et des feutres d'isolation, permettant également des synergies entre les sites. Cette opération renforce la position de leader de Mersen sur certains marchés comme l'aéronautique, les industries de procédés et l'énergie. Mersen va également pouvoir tirer profit de son implantation mondiale pour développer l'offre complémentaire de GMI.

GMI est un groupe familial, employant environ 200 personnes basées sur 4 sites différents aux Etats-Unis, dans les états de Pennsylvanie et du Michigan. Cette activité contribuera à hauteur d'environ 40 millions de USD au chiffre d'affaires de Mersen sur une base annuelle et l'acquisition représente une sortie de trésorerie d'environ 50 millions de USD. L'opération sera relutive sur le résultat net. Elle sera consolidée dans les comptes de Mersen à compter du 1er juillet 2024.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a commenté : "Je suis ravi d'accueillir l'équipe qui a permis à GMI de devenir un leader dans son domaine. La grande expertise de GMI dans le graphite et son engagement vis-à-vis de ses clients consolideront la position de Mersen aux États-Unis et lui donneront accès à de nouveaux marchés pour le graphite extrudé. Ces nouvelles capacités de production seront également très utiles pour les projets potentiels de microréacteurs solaires ou nucléaires aux États-Unis."

A propos de Mersen

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 33 pays avec plus de 50 sites industriels et 18 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur- mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, les équipes de Mersen innovent sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans le solaire, l'électronique, le véhicule électrique, l'aérospatial et bien d'autres secteurs, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen. En contribuant sans cesse au progrès, nous portons une attention quotidienne à l'amélioration de la vie pour tous et pour la planète. Cette responsabilité d'entreprise est récompensée par des agences de notation externes, Ecovadis (médaille d'Or) et MSCI (notation « AA »).

Le Groupe fait partie de l'indice SBF120 (Compartiment B d'Euronext).

Contact Mersen

Véronique Boca

VP, Communication Mersen

Tel. + 33 (0)1 46 91 54 40

Email: dri@mersen.com

Contact Presse Mersen

Guillaume Maujean/Alexia Gachet

Brunswick

Tel.: +33 (0)6 33 06 55 93

Email: mersen@brunswickgroup.com