Mersen : chiffre d’affaires trimestriel record

Mersen annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre 2024 de 312,5 millions d’euros, en croissance organique de près de 7% par rapport au premier trimestre 2023. Près de 3% de cette croissance est liée à des augmentations de prix. Les effets de change concernent principalement le renminbi chinois et le dollar américain. En Europe, la croissance organique est de 5,8%, portée par la France et l'Italie. L'aéronautique est en forte croissance, tout comme les semi-conducteurs SiC. La croissance est aussi liée à de fortes facturations en chimie.



En Asie, les ventes du groupe progressent de plus de 8% par rapport à l'année dernière. L'activité est particulièrement dynamique en chimie et en semi-conducteurs SiC. En revanche, la moindre activité en électrique se confirme.



Enfin, en Amérique du Nord, la croissance organique est de 6,7%. La croissance est particulièrement soutenue dans les activités électriques, en particulier dans les ventes à la distribution électrique aux Etats-Unis.



Luc Themelin, directeur général de Mersen, a déclaré : "Mersen affiche à nouveau une excellente performance au premier trimestre, lui permettant d'établir un nouveau record de chiffre d'affaires trimestriel. Cette bonne performance est à mettre au crédit des deux pôles d'expertise du groupe et de l'ensemble des géographies".



"En particulier, nous constatons une croissance toujours dynamique pour les semi-conducteurs SiC et un niveau d'activité soutenu sur l'ensemble des marchés du transport - aéronautique, ferroviaire et véhicules électriques. Notre niveau élevé d'activité au premier trimestre nous met en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels pour 2024, que nous confirmons,", ajoute t-il.



Pour 2024, Mersen vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires autour de 5% ; une marge opérationnelle courante autour de 11% du chiffre d'affaires.



En outre, ses investissements industriels devraient se situer entre 200 et 240 millions d'euros, en fonction du rythme d'exécution des projets, incluant 110 à 150 millions d'euros liés aux investissements du plan de croissance, conformément à la feuille de route du groupe.