Paris, 21 mai 2024 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, a réalisé une première mondiale avec la livraison à Safran Reosc du cinquième et dernier miroir de l'ELT (Extremely Large Telescope) de l'ESO (European Southern Observatory).

L'ELT est le télescope géant le plus puissant au monde, doté d'un miroir primaire mesurant 39 m de diamètre. Construit au Chili sur le Cerro Armazones à plus de 3000m d'altitude, il permettra de réaliser des progrès significatifs en astronomie (archéologie stellaire, découverte et caractérisation des exo-planètes…). Depuis plus de 25 ans, Mersen apporte sa contribution à l'astronomie au travers de missions spatiales de l'ESA aussi prestigieuses que Rosetta, Herschel, GAIA, Euclid, ainsi que le James Webb Telescope de la NASA.

Le miroir M5 fourni par Mersen est composé de 6 pétales en carbure de silicium (Boostec® SiC) revêtus de SiC CVD Mersen. En assemblant par brasage les 6 pétales revêtus de SiC CVD, Mersen a réalisé une prouesse technologique. La pièce livrée présente en outre une homogénéité parfaite sur l'ensemble de la surface optique afin d'en garantir le polissage.

L'usage du SiC, matériau léger, extrêmement rigide et doté de propriétés thermomécaniques exceptionnelles est indispensable pour corriger les vibrations de l'immense structure du télescope et stabiliser l'image qui sera délivrée.

Le miroir sera monté sur vérins et vibrera en permanence afin de corriger les perturbations liées au vent et turbulences de l'atmosphère. D'une longueur de 2,7m, il sera le plus grand miroir tip-tilt du monde.

Luc Themelin, directeur général de Mersen, a déclaré : "Je suis très heureux et fier de voir notre expertise et la collaboration entre différentes équipes techniques du Groupe contribuer à des projets qui repoussent les limites de la connaissance pour mieux comprendre l'évolution des galaxies et de l'univers."

En savoir plus : https://elt.eso.org/mirror/M5/

