Renforcement des capacités de production de graphite dans le cadre du plan 2027

Démarrage de la production de graphite isostatique, principalement pour le marché des semi-conducteurs

Paris, le 12 juillet 2023 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, a inauguré son site de Columbia, situé dans le Tennessee, aux Etats-Unis.

Le site, qui s'étend sur 240 000 m2, emploie actuellement environ 80 collaborateurs et devrait poursuivre les recrutements dans les prochaines années afin de suivre, en particulier, la croissance très importante liée au marché des semi-conducteurs.

Après avoir fait l'acquisition du site dans le comté de Maury en juillet 2019, Mersen a investi près de 70 millions de USD au cours des 4 dernières années pour le refaçonner, le réhabiliter et le réindustrialiser afin de répondre aux besoins industriels du Groupe et d'accélérer son développement sur ses marchés clés. Il sera capable de produire rapidement 4000 tonnes de graphite extrudé et 2000 tonnes de graphite isostatique par an. Dans le cadre de son plan stratégique 2027, Mersen va ainsi augmenter l'ensemble de ses capacités de fabrication de graphite isostatique pour atteindre 16 000 tonnes à fin 2024. Grâce à sa configuration, ce site pourrait accueillir d'autres capacités de production dans le futur si nécessaire.

Luc Themelin, Directeur Général du Groupe, a déclaré « Je suis très fier de ce qui a été réalisé sur ce site de Columbia depuis 4 ans : remise en valeur, investissements, démarrage de la production… Columbia devient ainsi un site clé de notre dispositif industriel, regroupant aujourd'hui les capacités de production de graphite extrudé, de graphite isostatique et de feutres d'isolation. Ce renforcement important de nos capacités va nous permettre d'atteindre les objectifs de notre plan 2027, et nous comptons poursuivre les investissements afin de répondre à la demande accrue des marchés de développement durable, en particulier celui des semi-conducteurs en SiC. »

