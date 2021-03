Mersen : commande de plus de 2 millions d'Euros

Paris, le 24 mars 2021 - Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce avoir signé un contrat de plus de 2 millions d'euros avec le groupe chinois RongXin Power Electronic (RXPE) dans le cadre du projet d'approvisionnement en électricité de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Mersen fournira près de 28 000 plaques de refroidissement destinées à protéger les modules de puissance intégrés dans deux stations de conversion haute tension de technologie HVDC flexible. Ces nouvelles stations de conversion qui assureront l'interconnexion entre les réseaux électriques des districts de Dongguang et Zengcheng seront les plus grandes jamais réalisées dans le monde et permettront de garantir un approvisionnement sécurisé de la région de la Grande Baie, favorisant ainsi le développement économique et social de la région.

Le Groupe a été choisi à l'issue d'un processus d'appel d'offres de plusieurs mois, sur la base d'assurances de fiabilité sans faille nécessaires pour ce type d'équipement, utilisé dans des environnements et conditions particulièrement exigeants.

Les livraisons s'effectueront entre mars et octobre 2021.

---

À PROPOS DE MERSEN

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain.

Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l'éolien, le solaire, l'électronique, le véhicule électrique, l'aéronautique, le spatial et bien d'autres secteurs encore, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.

