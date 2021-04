Mersen : et Autoliv annoncent leur collaboration

Autoliv s'engage à sauver plus de vies et, en partenariat avec Mersen, nous nous engageons à promouvoir les technologies qui sauvent des vies. Ensemble, nous cumulons plus de 165 ans d'expérience. En alliant nos forces pour améliorer la sécurité des véhicules électriques, nous pourrons accélérer l'innovation et les retombées pour nos clients et pour la société

Ce partenariat permettra de produire des dispositifs de déconnexion intégrant la technologie pyrotechnique éprouvée Safety Switch d'Autoliv et le concept d'hybridation de fusibles de Mersen, afin de créer une solution abordable permettant de couper en quelques millisecondes une source d'alimentation allant jusqu'à 1 000 V et donc d'empêcher la formation d'un arc dangereux.

matériaux avancés, et Autoliv, Inc. (NYSE: ALV et SSE: ALIV sdb), leader mondial des systèmes de sécurité automobile, annoncent avoir conclu une alliance pluriannuelle en vue de développer des dispositifs qui amélioreront la sécurité des véhicules.

PROPOS D 'A UTOLIV

Autoliv, Inc. est le leader mondial des systèmes de sécurité automobile. Le Groupe et ses filiales développent, fabriquent et commercialisent des systèmes de protection (airbags, ceintures de sécurité, volants et systèmes de protection des piétons) pour les plus grands constructeurs automobiles. Grâce

ses produits, ce sont 30 000 vies sauvées et 300 000 blessures graves évitées chaque année.

Sauver plus de vies » : près de 67 000 collaborateurs œuvrent avec passion dans 27 pays au service de cette vision, avec une exigence : la qualité. Le Groupe possède 14 centres techniques et 19 pistes d'essai. En 2018, Autoliv a réalisé un chiffre d'affaires de 8 678 millions de dollars américains. Les actions du Groupe sont cotées à la bourse de New York (NYSE: ALV) et ses titres de dépôt suédois à la bourse de Stockholm (SSE: ALIV sdb).



PROPOS DE M ERSEN

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l'éolien, le solaire, l'électronique, le véhicule électrique, l'aéronautique, le spatial et bien d'autres secteurs encore, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.

