COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN S'ENGAGE AVEC POLAR POD

DANS L'ETUDE DE L'EQUILIBRE DU CLIMAT DE LA TERRE ET DE SA BIODIVERSITE

Paris, le 16 mars 2021 - Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, s'engage aux côtés de Jean-Louis Etienne et l'équipe scientifique de Polar Pod dans un défi humain et

scientifique hors normes qui contribue à notre connaissance des échanges atmosphère-océan et à la lutte contre le changement climatique.

Le Polar Pod est une station océanographique internationale. Ce programme, coordonné par le CNRS en partenariat avec le CNES et l'Ifremer, vise quatre axes de recherche : les échanges atmosphère- océan, la surveillance de l'océan austral, un inventaire de la biodiversité et les impacts anthropiques.

Ce projet intègre également un programme pédagogique qui permettra de faire vivre l'exploration et ses découvertes et d'enrichir ainsi les apprentissages des générations futures.

Mersen est fier d'apporter son expertise en gestion de l'énergie et en électronique de puissance pour assurer un fonctionnement autonome optimal du vaisseau Polar Pod.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen est fier d'embarquer dans cette aventure aux côtés de Jean-Louis Etienne pour relever ce défi technologique et scientifique au service de la connaissance de notre planète. Nous sommes convaincus que nos produits et solutions sont indispensables au progrès et à l'innovation technologique, nous permettant ainsi de jouer un rôle dans la protection de l'environnement et de ses ressources. Agir au côté de Polar Pod, c'est participer en

vraie grandeur à un défi humain et scientifique hors normes qui va permettre de mieux connaître le rôle de l'océan sur le climat de la Terre et ainsi de mieux agir sur son évolution. »

Acteur reconnu dans les solutions favorisant l'essor des filière vertes, Mersen est engagé dans la lutte

contre le réchauffement climatique et a récemment annoncé un engagement ambitieux an matière de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Groupe. Le Groupe s'est fixé l'objectif de réduire de 20% l'intensité de ses émissions de GES liées à ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici à 2025 par rapport à 2018.

À PROPOS DE MERSEN

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur- mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l'éolien, le solaire, l'électronique, le véhicule électrique, l'aéronautique, le spatial et bien d'autres secteurs encore, partout o les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.

