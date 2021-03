Mersen : un engagement ambitieux dans la lutte contre le réchauffement climatique

COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN SE FIXE UN ENGAGEMENT AMBITIEUX DANS LA LUTTE

CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

LE GROUPE VA REDUIRE DE 20% L'INTENSITE DE SES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE D'ICI A 2025

Paris, le 3 mars 2021 - Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique en prenant un engagement de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Groupe.

Acteur reconnu dans les solutions favorisant l'essor des filière vertes, Mersen se fixe aujourd'hui l'objectif de réduire de 20% l'intensité de ses émissions de GES liées à ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici à 2025 par rapport à 20181. L'intensité, qui se mesure comme le ratio entre les émissions directes et indirectes des scopes 1 et 2 et le chiffre d'affaires, est l'indicateur pertinent de mesure de l'engagement du Groupe sur le sujet. En 2018, ce ratio était de 197 tCO2e/M€.

Le gaz et l'électricité sont les postes principaux d'émissions de GES des scopes 1 et 2. Le Groupe s'engage ainsi à réduire sa consommation d'énergie et augmenter la part des énergies d'origine renouvelable dans sa consommation énergétique.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Aujourd'hui, nous nous fixons un objectif ambitieux à court terme de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. De plus, nous sommes convaincus que nos produits et solutions sont indispensables au progrès et à l'innovation technologique, nous permettant ainsi de jouer un rôle dans la protection de l'environnement et de ses ressources ».

1 hors effet majeur de variation des taux de change dans la période.

À PROPOS DE MERSEN

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l'éolien, le solaire, l'électronique,

le véhicule électrique, l'aéronautique, le spatial et bien d'autres secteurs encore, partout o les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.

