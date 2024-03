Pour l'année 2024, Mersen vise à nouveau une croissance organique de son chiffre d'affaires autour de 5 %. La marge opérationnelle, quant à elle, est attendue autour de 11 % du chiffre d'affaires. Le Groupe va poursuivre ses initiatives de croissance, avec un plan d'investissements important, tout en maîtrisant ses coûts, et s'appuiera sur ses atouts, tels que sa capacité à innover et sa présence au plus près de ses clients. Le succès de tous ces projets ambitieux repose sur le haut niveau d'engagement et l'expertise des salariés

A cette occasion, Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen a réalisé une nouvelle année de croissance en 2023, dépassant tous les objectifs fixés en début d'année, tant pour le chiffre d'affaires, qui atteint un record de 1,2 milliard d'euros, que pour la marge opérationnelle courante, à 11,3 %. Cette performance est en ligne avec le plan stratégique présenté l'année dernière grâce à la dynamique de nos marchés de croissance, en particulier les semi-conducteursSiC et les véhicules électriques. Les réalisations extra-financièresde 2023 sont tout aussi remarquables : nous avons réduit l'intensité de nos émissions de CO2 de -26% par rapport à 2022 et porté à plus de 26 % le taux de féminisation des postes d'ingénieurs & cadres. Par ailleurs, 75 % de notre chiffre d'affaires est éligible à la nouvelle taxonomie verte européenne. Nous avons également aligné notre feuille de route RSE avec l'horizon de temps de notre plan stratégique et fixé de nouveaux objectifs ambitieux. Ceci nous permet de proposer à nos actionnaires un dividende de 1,25 euro par action au titre de 2023, conduisant à une distribution en hausse de 17 %.

PARIS, LE 12 MARS 2024 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2023. Le Conseil d'administration de Mersen s'est réuni le 12 mars 2024 et a arrêté les comptes audités 2023.

Cette amélioration est largement due à des effets volume et mix positifs. Les gains de productivité et les augmentations de prix ont permis de neutraliser l'inflation des coûts de matières premières, d'énergie et des salaires. Par ailleurs, ce résultat intègre une partie des dépenses de R&D du projet p-SiC ainsi que les coûts liés à la constitution d'une équipe EV dédiée, alors que le chiffre d'affaires est encore limité sur ces marchés. Il prend en compte également les coûts de montée en puissance de la production de graphite isostatique sur le site de Columbia (Etats-Unis).

Mersen a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires record de 1 211 millions d'euros, en croissance organique de 13,2 % par rapport à 2022, dont environ 5 % est lié à des augmentations de prix. Les effets de change défavorables, d'un montant de 39 millions d'euros, sont principalement liés à la dépréciation du Renminbi chinois et du dollar US. L'effet périmètre correspond à la cession d'une activité allemande d'équipements anti-corrosion en tantale au mois d'août 2023.

La marge opérationnelle courante du pôle Electrical Power est en forte progression, de 110 points de base (10,1 % contre 9,0 % en 2022). L'effet volume ainsi que les effets mix ont été positifs et ont en partie compensé les coûts de constitution de l'équipe dédiée au véhicule électrique. Les augmentations de prix et les gains de productivité ont largement compensé l'inflation sur les matières premières et les salaires.

La marge opérationnelle courante du pôle Advanced Materials s'établit à 15,7 %, en ligne avec le niveau atteint en 2022 (15,8 %). L'effet volume/mix a été positif. Les augmentations de prix et les gains de productivité n'ont pas complètement compensé l'inflation des coûts (matières premières, énergie et salaires). Le résultat intègre également une partie des dépenses de R&D du projet p-SiC et les coûts de montée en puissance de la production de graphite isostatique sur le site de Columbia.

Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 669 millions d'euros, en croissance organique de 13,2 % sur la période. La croissance est particulièrement dynamique sur le marché des semi-conducteurs Si et SiC, qui atteint plus de 150 millions d'euros. Comme attendu, les ventes pour le marché des énergies renouvelables sont stables par rapport à l'année dernière, le Groupe ayant choisi d'allouer moins de capacité pour le solaire en Chine. Enfin, les livraisons pour le marché de la chimie sont en légère croissance.

COMMUNIQUE DE PRESSE

A fin 2023, les charges et produits non courants s'élèvent à -5,9 millions d'euros. Ils se composent principalement de provisions pour litiges et autres charges liées aux projets d'acquisitions, ainsi que de dépréciations d'actifs sous-utilisés.

La charge financière nette s'établit à 19,3 millions d'euros, en hausse par rapport à 2022, en raison d'une hausse substantielle des taux d'intérêt sur la période impactant la part de la dette à taux variable et celle de la part de l'endettement net en dollar US avec des taux plus élevés. Cette charge intègre également les coûts IFRS des engagements de retraite et de loyers pour environ 5 millions d'euros.

La charge d'impôt est de 26,2 millions d'euros, correspondant à un taux effectif d'impôt de 23,4 %, en ligne avec le taux constaté en 2022 (23,6 %).

Le résultat des minoritaires (4,3 millions d'euros) comprend principalement les résultats de Mersen Yantai (Chine) et Mersen Galaxy (Chine), dont Mersen détient 60 %.

CASH ET ENDETTEMENT FINANCIER

Le Groupe a généré un niveau de flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles très important, grâce à l'amélioration de la profitabilité opérationnelle et à la variation favorable du besoin en fonds de roulement. Cette dernière est positive de 3,2 millions d'euros grâce à l'augmentation des avances sur contrats dans le marché des semi-conducteurs SiC. De ce fait, le taux de BFR est exceptionnellement bas et s'élève à 19,1 % contre 20,7 % du chiffre d'affaires en 2022. Ce taux inclut, en 2023 comme en 2022, un montant élevé de bonus provisionné et non payé.

Les impôts payés s'élèvent à 25,0 millions d'euros, en nette augmentation par rapport à 2022, le Groupe ayant davantage bénéficié en 2022 d'amortissements fiscaux dérogatoires aux Etats-Unis liés aux investissements réalisés sur le site de Columbia et, plus marginalement, de délais de paiement dérogatoires en Chine en lien avec la crise sanitaire. La hausse des impôts est également liée à la progression des résultats.

En 2023, les investissements industriels ont atteint un niveau record pour le Groupe à 176,3 millions d'euros. Près de 54 % de ce montant (95 millions d'euros) concerne le plan de croissance présenté par le Groupe en mars 2023, à savoir les investissements pour augmenter les capacités de production de graphite et de feutre d'isolation, les agrandissements des usines de finition pour le graphite et les extensions des usines dédiées au marché du véhicule électrique. Le budget total de ce plan pluriannuel est de 300 millions d'euros. Les autres investissements industriels représentent 6,6 % du chiffre d'affaires. Ils concernent pour 21 % la maintenance, l'entretien et la modernisation des usines et des équipements et pour 25 % d'autres projets de croissance du Groupe, incluant des projets d'amélioration liés à l'environnement et à la sécurité de nos sites.

Les investissements incorporels (11 millions d'euros) sont relatifs au plan de digitalisation et de modernisation des systèmes d'information démarré en 2020. Ils concernent plus marginalement la capitalisation de certains frais de R&D sur les projets EV et p-SiC.

PAGE 4 SUR 13

WWW.MERSEN.COM