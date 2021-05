Merus annonce des collaborations avec des organisations médicales nationales en Israël, en Italie et en Espagne afin d'améliorer le dépistage et l'identification des patients atteints de cancer avec des tumeurs à fusion du gène NRG1 et de sensibiliser à l'essai clinique eNRGy de phase 1/2

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Mass., 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques innovants et pleine longueur (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui la création de collaborations avec Israël, l'Italie et l'Espagne, afin d'étendre les opportunités de dépistage moléculaire aux patients atteints de cancers pouvant présenter des fusions du gène neuréguline 1 (NRG1) et sensibiliser l'opinion à l'essai clinique Merus eNRGy de l'anticorps bispécifique zenocutuzumab (Zeno). Dans le cadre de ces collaborations, Merus prévoit de déployer des examens moléculaires chez les patients éligibles atteints d'adénocarcinome pancréatique en Israël et en Italie, ou de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) en Espagne, l'objectif étant d'identifier la présence de fusions du gène NRG1. Chacun des organismes impliqués a convenu de ce qui suit :



L'Association italienne d'étude du pancréas (AISP) prévoit d'informer son réseau national constitué d'oncologues, de patients atteints de cancer du pancréas et d'associations de patients à propos du dépistage moléculaire proposé par Merus aux patients éligibles atteints d'adénocarcinome pancréatique, ainsi que de la mise à disposition du test eNRGy pour les patients éligibles.





prévoit d'informer son réseau national constitué d'oncologues, de patients atteints de cancer du pancréas et d'associations de patients à propos du dépistage moléculaire proposé par Merus aux patients éligibles atteints d'adénocarcinome pancréatique, ainsi que de la mise à disposition du test eNRGy pour les patients éligibles. Le Dr Michele Reni, directeur de recherche de l'essai eNRGy et médecin à l'institut scientifique San Raffaele à Milan, a accepté de faciliter la collaboration avec l'AISP et déclaré : « Notre collaboration avec Merus, ainsi que les tests proposés, offrent une opportunité unique à nos patients et aux médecins impliqués dans le traitement du cancer du pancréas afin d'aider les patients à connaître leur statut de fusion NRG1 et d'établir potentiellement une correspondance avec des opportunités d'essais cliniques qui ciblent spécifiquement leurs profils tumoraux particuliers ».





L'université de Navarre (Espagne) prévoit de fournir un dépistage moléculaire financé par Merus aux patients éligibles atteints de CPNPC par l'intermédiaire du réseau clinique universitaire de Navarre, ce qui permettrait d'identifier les fusions du gène NRG1. Elle prévoit par ailleurs d'informer les patients atteints d'un cancer à fusion NRG1 positive de leur éligibilité potentielle à l'essai eNRGy. L'université clinique de Navarre, basée à Pampelune et Madrid, est un centre hospitalier de recherche de tout premier plan en Espagne. Institution reconnue à la fois pour ses travaux d'enseignement et de recherche, ainsi que sa trajectoire dans le diagnostic et le traitement de pathologies hautement complexes, l'université clinique de Navarre se caractérise par la rapidité des diagnostics grâce à un travail pluridisciplinaire et par l'acquisition des dernières technologies visant à proposer des soins dans 46 spécialités médicales et chirurgicales différentes.

« Ces dernières collaborations renforcent les initiatives mondiales de Merus visant à promouvoir l'importance de tests moléculaires qui peuvent déboucher sur des options d'essais et de traitements cliniques potentiellement meilleures pour les patients atteints de cancer », a déclaré le Dr Andrew Joe, directeur médical de Merus. « Le soutien de Merus dans le domaine du dépistage de ces patients représente également un effort stratégique qui vise potentiellement à identifier et recruter des patients atteints d'un cancer hébergeant des fusions du gène NRG1 pour notre essai eNRGy », a-t-il ajouté.

Merus a mis en œuvre une approche mondiale visant à étendre l'accès aux examens moléculaires pour les patients atteints de cancer et à améliorer potentiellement le recrutement dans l'essai eNRGy en collaborant avec le secteur privé, les organisations de tests médicaux nationales, les groupes coopératifs et les organisations spécialisées dans la lutte contre le cancer. L'accès croissant aux dépistages moléculaires peut aider les oncologues et leurs patients atteints de cancers dont les mutations génétiques ne peuvent être régulièrement testées à prendre des décisions éclairées concernant les options de traitements et d'essais cliniques disponibles.

Avec l'adjonction des collaborations annoncées aujourd'hui, Merus travaille désormais avec plus de dix collaborateurs industriels et universitaires différents en Asie, en Amérique du Nord et en Europe visant à améliorer les tests de fusions du gène NRG1 et à promouvoir l'essai eNRGy.

À propos de l'essai clinique eNRGy

Merus recrute actuellement des patients pour l'essai eNRGy de phase 1/2 afin d'évaluer l'innocuité et l'activité antitumorale de la monothérapie au zenocutuzumab (Zeno) sur les cancers NRG1+. L'essai eNRGy comprend trois cohortes : le cancer NRG1+ du pancréas, le cancer NRG1+ du poumon non à petites cellules et les autres tumeurs solides NRG1+. Plus de détails, y compris les sites d'essai actuels, sont disponibles à l'adresse www.ClinicalTrials.gov et sur le site Internet de Merus consacré à cet essai à l'adresse www.nrg1.com ou en composant le 1-833-NRG-1234.

À propos des fusions du gène NRG1

Le gène NRG1 code la neuréguline (également connue sous le nom d'héréguline), le ligand de HER3. Les fusions entre le gène NRG1 et les gènes partenaires sont de rares événements génétiques, survenant chez des patients atteints de certains cancers.

À propos de Zeno

Le zenocutuzumab (Zeno) est un Biclonics® amélioré par cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC - antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) qui utilise le mécanisme Merus Dock & Block® pour inhiber la voie de signalisation tumorale à la neuréguline/HER3 dans les tumeurs solides avec fusions du gène NRG1 (NRG1+). Grâce à son mécanisme unique de liaison aux récepteurs HER2 et de blocage puissant de l'interaction des protéines de fusion ou ligand NRG1 avec les récepteurs HER3, Zeno a le potentiel d'être particulièrement efficace contre les cancers NRG1+. Dans les études précliniques, Zeno inhibe également de manière puissante la formation d'hétérodimères HER2/HER3 et la croissance tumorale dans les modèles hébergeant des fusions du gène NRG1. Pour en savoir plus sur Zeno Dock & Block®, veuillez consulter le site https://merus.nl/technology/ .

À propos de Merus

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Merus www.merus.nl et https://twitter.com/MerusNV .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les performances réalisées dans le cadre des accords, l'utilisation du dépistage moléculaire visant à identifier les patients dont les tumeurs abritent des fusions du gène NRG1, la capacité du secteur privé, des organismes de dépistage spécifiques à un pays, des groupes coopératifs et des organisations de lutte contre le cancer spécifiques à une maladie à faire connaître l'essai clinique eNRGy de Merus ou à identifier les patients éligibles atteints d'un cancer NRG1+ en vue de leur recrutement ; l'opportunité que l'offre de dépistage moléculaire peut présenter aux patients et aux médecins impliqués dans le traitement du cancer du pancréas pour aider les patients à connaître leur statut de fusion NRG1 et pour faire potentiellement correspondre les patients avec des opportunités d'essais cliniques ciblant spécifiquement leurs profils tumoraux uniques, et le potentiel de conduire à des options d'essais et traitements cliniques améliorées pour les patients atteints de cancer ; l'effort stratégique de Merus visant à identifier et recruter potentiellement des patients atteints de cancers présentant des fusions NRG1 pour notre essai eNRGy ; la conception et le potentiel de traitement de Zeno et de son mécanisme d'action, et son potentiel d'efficacité particulièrement efficace contre les cancers NRG1+ ; la conception de l'étude clinique de Zeno et l'occurrence des cancers à fusion NRG1. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et qui peut nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer aux droits sur nos technologies Biclonics®, Triclonics® et candidats anticorps multispécifiques ; les retards potentiels dans l'approbation réglementaire, qui pourraient affecter notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecter notre capacité à générer des revenus : le processus long et coûteux de développement de médicaments cliniques, dont l'issue est incertaine ; le caractère imprévisible de nos efforts de développement à un stade précoce pour les médicaments commercialisables ; les retards potentiels dans l'inscription des patients, qui pourraient affecter la réception des approbations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fonctionnent pas de manière satisfaisante ; les effets de la pandémie de COVID-19 ; nous pouvons ne pas identifier de candidats Biclonics® ou d'anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations ou nos collaborateurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l'égard de tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevets peuvent être jugées non conformes aux règles et réglementations régissant les brevets ; nous pouvons ne pas prévaloir dans des poursuites potentielles pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques déposées ou non enregistrées ou nos noms commerciaux peuvent être contestés, violés, contournés ou déclarés génériques ou déterminés comme portant atteinte à d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 31 mars 2021 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 6 mai 2021, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

