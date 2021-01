Merus annonce la présentation des données cliniques de phase 1 sur le MCLA-158 lors du Symposium sur les cancers gastro-intestinaux 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 12/01/2021 | 18:48 Envoyer par e-mail :

UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », la « Société », « nous » ou « notre/nos »), une société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics™), a annoncé que les données cliniques issues de l'étude de phase 1 avec augmentation des doses sur le MCLA-158 seront présentées lors d'une session d'affichage à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du Symposium sur les cancers gastro-intestinaux 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra virtuellement du 15 au 17 janvier 2021. « Nous sommes ravis que le traitement avec le MCLA-158 ait été bien toléré chez les patients, et d'avoir atteint la dose de phase 2 recommandée », a déclaré Andrew Joe, MD, directeur médical de Merus. « La phase d'augmentation des doses se poursuit avec le recrutement de patients atteints de cancers gastriques et d'autres cancers non colorectaux. » Présentation d'affiches électroniques : Titre : Étude de phase 1 avec augmentation des doses sur le MCLA-158, un anticorps bispécifique de premier ordre ciblant les récepteurs EGFR et LGR5, dans le cancer colorectal (CCR) métastatique Résumé n° : 62 Auteurs : Guillem Argilés, Christiane Jungels, Rocio Garcia-Carbonero, Marc Díez García, Johanna C. Bendell, Josep Tabernero, Mohamed Bekradda, Jeroen Lammerts van Bueren, Kees Bol, Viktoriya Stalbovskaya, Szabolcs Fatrai, Arjen Brinkman, Ernesto Wasserman, Antoine Hollebecque Session d'affichage : Cancer colorectal Les résumés sont disponibles sur le site Web de Meeting Library à l'adresse https//meetinglibrary.asco.org/. Les affiches seront exposées du vendredi 15 janvier au dimanche 17 janvier 2021. À propos du MCLA-158

Le MCLA-158 est une IgG1 humaine Biclonics® améliorée par ADCC (cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps), conçue pour se lier aux cellules souches cancéreuses exprimant le récepteur 5 couplé à la protéine G avec répétitions riches en leucine (Lgr5) et les récepteurs du facteur de croissance épidermique (EGFR). À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Merus, http://www.merus.nl et https://twitter.com/MerusNV. Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, le mécanisme d'action du MCLA-158, le développement clinique et la poursuite du recrutement de patients atteints de cancers gastriques et autres cancers non colorectaux dans la phase d'augmentation des doses. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et qui peut nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer aux droits sur nos technologies ou sur Biclonics®, Triclonics™ et des candidats anticorps multi-spécifiques ; les retards potentiels dans l'approbation réglementaire, qui pourraient affecter notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecter notre capacité à générer des revenus : le processus long et coûteux de développement de médicaments cliniques, dont l'issue est incertaine ; le caractère imprévisible de nos efforts de développement à un stade précoce pour les médicaments commercialisables ; les retards potentiels dans le recrutement des patients, qui pourraient affecter la réception des approbations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fonctionnent pas de manière satisfaisante ; les effets de la pandémie de COVID-19 ; nous pouvons ne pas identifier de candidats Biclonics® ou d'anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations, ou nos collaborateurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l'égard de tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés non valides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevets peuvent être jugées non conformes aux règles et réglementations régissant les brevets ; nous pouvons ne pas prévaloir dans des poursuites potentielles pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques déposées ou non enregistrées ou nos noms commerciaux peuvent être contestés, enfreints, contournés ou déclarés génériques ou déterminés comme portant atteinte à d'autres marques. Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 septembre 2020 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 5 novembre 2020, ainsi que nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Relations avec les investisseurs et les médias : Jillian Connell Merus N.V. Relations avec les investisseurs et communications institutionnelles 617-955-4716 j.connell@merus.nl Kathleen Farren Merus N.V. Spécialiste des communications 617-230-4165 k.farren@merus.nl

