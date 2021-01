Merus annonce la tarification de son offre publique pour l'émission d'actions ordinaires

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « nous », « notre » et « nos »), une entreprise d'oncologie de stade clinique développant des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics™), a annoncé aujourd'hui la tarification d'un appel public à l'épargne par voie de prise ferme portant sur 4 848 485 actions ordinaires au tarif public de 24,75 $ par action. Le produit brut cumulé issu de l'offre, avant déduction des remises et commissions liées à la souscription et autres frais d'offre estimés devrait atteindre environ 120 millions $. En outre, Merus a accordé aux preneurs fermes de l'émission une option de 30 jours lui permettant d'acquérir jusqu'à 727 272 actions ordinaires supplémentaires au tarif de l'offre publique, déduction faite des remises et commissions liées à la souscription. Toutes les actions concernées par cette offre seront mises en vente par Merus.



La clôture de l'offre est prévue le, ou aux alentours du 25 janvier 2021, sous réserve de la satisfaction aux conditions habituelles.

Merus a l'intention d'affecter le produit net du placement à l'avancement du développement clinique de ses produits candidats, pour la recherche préclinique et le développement technologique, ainsi qu'au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.

Jefferies LLC et SVB Leerink LLC agissent en tant que co-teneurs de livres pour l'appel public à l'épargne. Kempen & Co agit en tant que responsable principal de l'offre. H.C. Wainwright & Co. et Roth Capital Partners agissent comme co-gestionnaires de l'offre.

L'appel public à l'épargne est effectué conformément à une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F-3, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 20 août 2019 en tant que déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3, et a fait l'objet d'une modification postérieure à l'entrée en vigueur du formulaire F-3 sur le formulaire S-3 déposé le 30 avril 2020, qui a été déclarée comme étant entrée en vigueur par la SEC le 5 mai 2020. L'appel public à l'épargne ne sera effectué qu'au moyen d'un prospectus écrit et d'un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement lequel, pour éviter tout doute, ne constituera pas un « prospectus » aux fins du (i) règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») et n'a été examiné par aucune autorité compétente dans un État membre de l'Espace économique européen et du (ii) Règlement Prospectus car il fait partie intégrante du droit interne au Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 de l'Union européenne (Retrait) (le « Règlement Prospectus du Royaume-Uni ») et n'a pas été examiné par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Un supplément de prospectus préliminaire complémentaire du prospectus décrivant les modalités de l'offre a été déposé auprès de la SEC le 19 janvier 2021. Un supplément de prospectus final sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus qui l'accompagne concernant l'appel public à l'épargne pourront également être obtenus, lorsqu'ils seront disponibles, en contactant Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au numéro (877) 821-7388, ou par e-mail à l'adresse Prospectus_Department@Jefferies.com ou en contactant SVB Leerink, à l'attention de : Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, Massachusetts 02110, par téléphone au 1-800-808-7525, poste 6132, ou par e-mail à l'adresse syndicate@svbleerink.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

Le présent communiqué de presse est une publicité et non un prospectus au sens soit du Règlement Prospectus, soit du Règlement Prospectus du Royaume-Uni.

Espace économique européen (EEE) :

Par rapport à chaque État membre de l'EEE (chacun, un « État habilité »), aucune action de la Société n'a été proposée ou ne sera proposée en vertu de l'appel public à l'épargne dans cet État habilité avant la publication d'un prospectus concernant les actions de la Société qui a été approuvé par l'autorité compétente dans cet État ou, le cas échéant, approuvé dans un autre État habilité et notifié à l'autorité compétente de cet État, le tout conformément au Règlement Prospectus, sauf que des offres d'actions de la Société peuvent être faites au public dans cet État habilité à tout moment en vertu des exemptions suivantes en vertu du Règlement Prospectus :

à l'intention d'une quelconque entité juridique agissant en tant qu'investisseur qualifié au sens de l'article 2 du Règlement Prospectus ;

à l'intention de moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que les investisseurs qualifiés au sens de l'article 2 du Règlement Prospectus), sous réserve de l'obtention du consentement préalable des co-teneurs de livres ; et

dans toutes les autres circonstances relevant de l'article 1, paragraphe 4, du Règlement Prospectus,



sous réserve qu'aucune offre d'actions de la Société ne nous oblige, ni n'oblige l'un quelconque de nos représentants, à publier un prospectus en vertu de l'article 3 du Règlement Prospectus, ou à compléter un prospectus en vertu de l'article 23 du Règlement Prospectus, et chaque personne acquérant initialement des actions ou se voyant proposer une offre sera réputée avoir représenté, reconnu et accepté auprès de chacun des représentants et auprès de nous qu'elle représentera un « investisseur qualifié » au sens du Règlement Prospectus.

Pour les besoins de ce qui précède, l'expression « offre d'actions au public » relative à toute action proposée dans un État habilité signifie la communication, sous quelque forme que ce soit et au moyen d'informations suffisantes, des modalités concernant l'offre et les actions proposées qui permettent à l'investisseur de décider d'acheter des actions.

Royaume-Uni :

En outre, au Royaume-Uni, la transaction à laquelle se rapporte ce communiqué de presse sera accessible et engagée uniquement par les personnes qui sont (a) des « investisseurs qualifiés » (tels que définis dans le Règlement Prospectus du Royaume-Uni) (i) qui disposent d'une expérience professionnelle dans les questions relatives aux investissements relevant de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 et ses amendements (ci-après l'Ordonnance), et/ou (ii) qui sont des entités fortunées relevant de l'article 49, paragraphe 2, points a) à d) de l'ordonnance, ou b) les personnes auxquelles la présente annonce peut être légalement communiquée par ailleurs (toutes les personnes visées aux points a) et b) étant ensemble appelées des « personnes habilitées »). Les titres auxquels il est fait référence ici sont accessibles exclusivement aux personnes habilitées, et toute invitation, offre ou entente visant à souscrire, acheter ou acquérir par un autre moyen lesdits titres sera engagée exclusivement par lesdites personnes. Il convient que toute personne n'étant pas une personne habilitée s'abstienne d'agir ou de se fier à la présente communication ou à l'un quelconque de ses contenus.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la clôture de l'offre, le produit brut anticipé de l'offre et notre utilisation prévue du produit net tiré de cette offre. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et qui peut nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer aux droits sur nos technologies ou candidats anticorps Biclonics®, Triclonics™ et multi-spécifiques ; les retards potentiels dans l'approbation réglementaire, qui pourraient affecter notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecter notre capacité à générer des revenus : le processus long et coûteux de développement de médicaments cliniques, dont l'issue est incertaine ; le caractère imprévisible de nos efforts de développement à un stade précoce pour les médicaments commercialisables ; les retards potentiels dans le recrutement des patients, qui pourraient affecter la réception des approbations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fonctionnent pas de manière satisfaisante ; les effets de la pandémie de COVID-19 ; nous pouvons ne pas identifier de candidats Biclonics®ou d'anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations, ou nos collaborateurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l'égard de tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés non valides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevets peuvent être jugées non conformes aux règles et réglementations régissant les brevets ; nous pouvons ne pas prévaloir dans des poursuites potentielles pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques déposées ou non enregistrées ou nos noms commerciaux peuvent être contestés, enfreints, contournés ou déclarés génériques ou déterminés comme portant atteinte à d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 septembre 2020 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 5 novembre 2020, dans le supplément de prospectus lié à l'appel public à l'épargne, ainsi que dans nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Relations avec les investisseurs et les médias : Jillian Connell Merus N.V. Relations avec les investisseurs et communications d'entreprise +1 617-955-4716 j.connell@merus.nl Kathleen Farren Merus N.V. Spécialiste des communications 617-401-4499 k.farren@merus.nl