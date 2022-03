Merus annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021, et fait le point sur ses activités

En février 2022, plus de 100 patients atteints d'un cancer à fusion positive du gène NRG1 (« NRG1+ ») ont été traités avec une monothérapie au zenocutuzumab (« Zeno »)



Mises à jour des données cliniques prévues pour le programme principal Zeno en 1H22 et pour le petosemtamab (« MCLA-158 ») et le MCLA-129 en 2H22

Selon le plan d'exploitation actuel de la Société, Merus s'attend à ce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables soient suffisants pour financer ses activités au-delà de 2024

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus NV (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « nous », « nos » ou « notre »), une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a fait le point sur ses activités.

« Nous avons réalisé des progrès considérables en 2021, en faisant avancer nos programmes cliniques, en développant davantage notre pipeline de recherche et de découverte et en renforçant notre bilan », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président-directeur général de Merus. « Notre produit candidat le plus avancé, le zenocutuzumab, reste sur la bonne voie pour une mise à jour clinique sur l'essai eNRGy au premier semestre 2022, et si le taux de recrutement et d'efficacité demeure constant, nous pensons qu'un nombre suffisant de patients sera recruté pour l'essai eNRGy et le programme d'accès précoce, avec un suivi suffisant, d'ici mi-2022, ce qui pourrait constituer la base d'un ensemble de données d'enregistrement potentiel. Nous prévoyons également de fournir des mises à jour cliniques sur notre deuxième candidat le plus avancé, le petosemtamab, et sur le MCLA-129 au cours du second semestre de cette année. »

Programmes cliniques et point sur les activités de



Zenocutuzumab, ou « Zeno » (MCLA-128 : HER3 x HER2 Biclonics®)

Cancers avec fusion du gène NRG1 (NRG1+) : mise à jour du programme et des données cliniques de la phase 1/2 de l'essai eNRGy prévue pour le 1er semestre 2022

Zeno fait actuellement l'objet d'une étude dans le cadre de la phase 1/2 de l'essai eNRGy visant à évaluer l'innocuité et l'activité antitumorale de la monothérapie Zeno dans les cancers NRG1+.

En février 2022, plus de 100 patients atteints de cancers NRG1+ ont été traités par monothérapie Zeno dans le cadre de notre essai eNRGy de phase 1/2 et de notre programme d'accès anticipé (PEA). Merus prévoit de fournir une mise à jour du programme clinique au cours du premier semestre 2022. En juin 2021, Merus a partagé des données cliniques intermédiaires à partir d'une réduction des données d'avril 2021, démontrant une activité clinique précoce encourageante, avec des taux de réponse partielle confirmés observés à 42 % dans le cancer du pancréas NRG1+ (5 sur 12), et 29 % dans tous les types de tumeurs NRG1+ traités (13 sur 45).

En novembre 2021, Merus a rencontré la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis lors d'une réunion de fin de phase de type B pour discuter des résultats intermédiaires de l'essai eNRGy de phase 1/2 en cours et du programme d'accès anticipé (PEA) pour le cancer NRG1+, et pour discuter du plan de développement de Zeno. Sur la base des commentaires reçus de la part de la FDA, Merus estime que la conception de l'essai et le recrutement prévu seront appropriés pour soutenir potentiellement une demande de licence de produit biologique (« BLA ») visant une indication « tumeur agnostique » pour Zeno chez les patients atteints de cancers NRG1+ précédemment traités.

En janvier 2021, la FDA a accordé à Zeno la désignation de médicament orphelin pour le traitement des patients atteints de tumeurs solides métastatiques hébergeant des fusions du gène NRG1 (cancers NRG+1) qui ont progressé avec le traitement standard.

Les détails de l'essai eNRGy, y compris les sites d'essai actuels, sont disponibles à l'adresse www.clinicaltrials.gov et sur le site Web de Merus consacré à l'essai à l'adresse www.nrg1.com, ou en composant le 1-833-NRG-1234.

Petosemtamab, ou « Peto » (MCLA-158 : Lgr5 x EGFR Biclonics®) : tumeurs solides

L'augmentation de la posologie se poursuit dans l'essai de phase 1 : mise à jour prévue pour le second semestre 2022

Peto participe actuellement à une étude multicentrique ouverte de phase 1, et est en phase d'expansion, chez des patients atteints de tumeurs solides.

En octobre 2021, Merus a présenté les données cliniques intermédiaires précoces du programme Peto chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde avancé de la tête et du cou (HNSCC) lors du Congrès international virtuel 2021 sur les cibles moléculaires et les thérapies anticancéreuses de l'AACR-NCI-EORTC. Parmi 10 patients atteints de HNSCC avancé précédemment traités, à la date limite de collecte des données d'innocuité et d'efficacité du 9 août 2021, l'âge médian s'élevait à 65 ans et le nombre moyen de lignes de traitement antérieur s'élevait à deux. Sept patients étaient évaluables pour une analyse d'efficacité intermédiaire par évaluation de l'investigateur (trois patients ont été recrutés moins de 8 semaines avant la date limite de collecte des données). Trois patients sur sept ont obtenu une réponse partielle, l'un de ces trois patients obtenant une réponse complète après la date limite de collecte des données. Une réduction tumorale a été observée dans les lésions ciblées chez la totalité des sept patients. Les résultats d'innocuité présentés pour Peto étaient basés sur 29 patients atteints de tumeurs solides avancées qui ont été traités à la dose recommandée de phase 2 tout au long de l'essai de phase 1, et, à la date limite de collecte des données, les effets indésirables les plus fréquents (EI) étaient les réactions liées à la perfusion avec 72 % de n'importe quel grade et 7 % de grade 3 ou plus. Une toxicité légère à modérée de la peau (3 % de niveau ≥ 3) a également été observée.

MCLA-145 (CD137 x PD-L1 Biclonics®) : tumeurs solides

L'essai de phase 1 continue

Le MCLA-145 est actuellement en phase de recrutement dans le cadre d'un essai clinique mondial de phase 1 en mode ouvert et en monothérapie évaluant le MCLA-145 chez des patients atteints de tumeurs solides. En décembre 2021, Merus a communiqué des données cliniques intermédiaires sur le MCLA-145 issues de l'essai de phase 1 chez des patients atteints de tumeurs solides lors de l'ESMO Immuno-Oncology Congress 2021. À la date limite de collecte des données fixée au 14 juillet 2021, 34 patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques avec un âge médian de 60,5 ans avaient été traités à 8 niveaux de dose allant de 0,4 à 75 mg administrée une fois toutes les deux semaines. La durée médiane (fourchette) du traitement était d'environ 6 (1-74) semaines. Les EI observés correspondaient au mécanisme d'action du MCLA-145 et étaient généralement gérés avec une interruption du médicament et/ou des stéroïdes chez certains patients. Des preuves préliminaires de l'activité antitumorale ont été observées à des doses supérieures à 25 mg. Une activation robuste des lymphocytes T a été observée dans la plage de dosage de 10 à 75 mg toutes les deux semaines, y compris l'activation des cellules CD8+ cytotoxiques et l'élévation des cytokines.

Suite à l'élection d'Incyte (Nasdaq : INCY) pour se retirer de son développement ex-américain du MCLA-145, annoncé plus tôt cette année, Merus détient des droits mondiaux sur ce programme. Une évaluation clinique supplémentaire du MCLA-145 est prévue, à la fois en tant que monothérapie et en combinaison avec un anticorps bloquant le PD-1.

MCLA-129 (EGFR x c-MET Biclonics®) : tumeurs solides

L'escalade de la posologie se poursuit dans l'essai de phase 1 : mise à jour prévue pour le second semestre 2022

Le MCLA-129 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1/2 consistant en une escalade de la posologie suivie d'une augmentation de la posologie. Les objectifs primaires de la phase 1 sont de déterminer la dose maximale tolérée et/ou la dose recommandée de phase 2, et les objectifs de la phase 2 sont d'évaluer l'innocuité, la tolérance et l'activité clinique potentielle de la dose recommandée de phase 2 chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. Le MCLA-129 fait l'objet d'un accord de collaboration et de licence avec Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), qui autorise Betta à développer le MCLA-129 en exclusivité en Chine, tandis que Merus conserve tous les droits hors de Chine. En octobre 2021, Betta a annoncé que le premier patient avait reçu une dose dans l'essai de phase 1/2 parrainé par Betta sur le MCLA-129 en Chine chez des patients atteints de tumeurs solides avancées.

Mise à jour sur les collaborations

Incyte

Au cours du troisième trimestre, Merus a reçu un paiement échelonné pour la nomination en tant que candidat préclinique d'un nouvel anticorps bispécifique (programme de paire cible) dans le cadre de l'accord mondial de collaboration et de licence avec Incyte. La nomination en tant que candidat a déclenché la prochaine phase d'études précliniques réglementaires de ce programme par Incyte.

Merus reçoit un remboursement pour les activités de recherche liées à la collaboration et est en droit de recevoir de potentielles redevances échelonnées et de vente de développement, réglementaires et commerciales pour tous les produits, s'ils sont approuvés.

Loxo Oncology chez Lilly

En janvier 2021, Merus et Loxo Oncology at Lilly, un groupe de recherche et développement d'Eli Lilly and Company (Lilly), ont annoncé une collaboration de recherche et un accord de licence exclusif pour le développement d'un maximum de trois thérapies d'anticorps bispécifiques de redirection des CD3 recrutant des lymphocytes T. Cette collaboration progresse bien avec des programmes de recherche active en cours.

Activités de l'entreprise

Achèvement de deux offres publiques en 2021

En janvier et novembre 2021, Merus a clôturé deux offres publiques, avec le produit brut cumulatif issu des offres d'environ 250 millions de dollars, y compris l'option de 30 jours accordée aux souscripteurs pour acheter des actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique. Toutes les actions concernées par cette offre seront mises en vente par Merus. Le produit de ces offres devrait être utilisé pour continuer à financer les produits candidats de Merus dans le cadre du développement clinique et préclinique, ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise.

Shannon Campbell nommée au poste de directrice commerciale

En février 2022, Merus a nommé Mme Campbell en tant que vice-présidente exécutive et directrice commerciale en vue de diriger la stratégie commerciale pour le candidat clinique le plus avancé, le Zeno, ainsi que le solide pipeline de produits candidats multispécifiques de Merus en cours de développement. Mme Campbell apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la commercialisation pharmaceutique et rejoint Merus après avoir travaillé pour Novartis Pharmaceuticals Corporation, où elle dirigeait la franchise de Novartis dédiée aux tumeurs solides et à l'oncologie aux États-Unis et était responsable d'un vaste portefeuille de thérapies liées à l'oncologie et aux maladies rares. Avant cela, Mme Campbell travaillait pour Bayer HealthCare Pharmaceuticals, où elle a joué un rôle déterminant dans l'établissement, le lancement et la direction de l'activité d'oncologie de Bayer aux États-Unis.

Flux de trésorerie prévu au-delà de 2024

Selon le plan d'exploitation actuel de la Société, Merus s'attend à ce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables soient suffisants pour financer ses activités au-delà de 2024.

Résultats financiers complets de l'exercice 2021

Les revenus de collaboration pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont augmenté de 19,2 millions de dollars par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2020, principalement en raison des 17,3 millions de dollars de revenus provenant du remboursement de Lilly qui n'a pas eu lieu en 2020, d'une augmentation de 3,0 millions de dollars du remboursement d'Incyte, partiellement compensée par une diminution des autres revenus de collaboration de 1,2 million de dollars. La variation des taux de change n'a pas eu d'impact significatif sur les revenus de collaboration.

Les frais de recherche et développement pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont augmenté de 28,1 millions de dollars par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2020, principalement en raison d'une augmentation des coûts de fabrication et de la hausse des coûts de recherche et de développement liés à nos programmes, en particulier l'augmentation des coûts du zenocutuzumab et du MCLA-129.

Les frais généraux et administratifs pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 ont augmenté de 5,1 millions de dollars par rapport à l'exercice clos au 31 décembre 2020, principalement en raison d'une hausse de la rémunération en actions, des frais d'assurance, des sites de production et des coûts de personnel, qui ont été partiellement compensés par une baisse des coûts de consultation.

Les autres produits nets comprennent les intérêts gagnés sur notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie détenus en compte, de l'accroissement des revenus de placement et des gains ou pertes de change nets sur notre trésorerie, nos équivalents de trésorerie et nos titres négociables libellés en devises.

Merus a clos l'exercice 2021 avec une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables s'élevant à 430,7 millions de dollars, comparativement à 207,8 millions de dollars au 31 décembre 2020. Cette augmentation est principalement le résultat de la clôture de l'accord de collaboration et de licence et d'un accord d'achat d'actions avec Eli Lilly en janvier 2021 pour un total de 60,0 millions de dollars, le produit net total de l'offre complémentaire de janvier 2021 de 129,4 millions de dollars et le produit net total de l'offre complémentaire de novembre 2021 de 118,7 millions de dollars.



