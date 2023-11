UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société spécialisée dans l’oncologie au stade clinique développant des anticorps de pleine longueur multispécifiques et novateurs (Biclonics® et Triclonics®) a annoncé aujourd’hui la participation de Bill Lundberg, M.D., Président et directeur général de Merus, aux conférences auprès des investisseurs suivantes :



BMO Biopharma Spotlight Series : Oncology Day (discussion informelle) : le mercredi 8 novembre de 11 h 30 à 11 h 55, heure de l’Est (pas de diffusion en direct, la rediffusion sera disponible à l’issue de l’événement)



Stifel 2023 Healthcare Conference (discussion informelle) : le mardi 14 novembre de 13 h 15 à 13 h 45, heure de l’Est (diffusion simultanée en direct)



À l’issue de l’événement, les présentations archivées seront également disponibles pour une durée limitée sur la page dédiée aux investisseurs du site web de Merus.

