Merus nomme Shannon Campbell au poste de directrice commerciale et récupère les droits mondiaux sur le MCLA-145

UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachussets, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « la Société», « nous », ou « notre »), une société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps multi-spécifiques innovants et pleine longueur (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui la nomination de Shannon Campbell aux postes de vice-présidente exécutive et directrice commerciale. Mme Campbell est une dirigeante accomplie dans le domaine des soins de santé, ayant dirigé avec succès plusieurs entreprises commerciales sur une variété de marchés spécialisés, dont l'oncologie.



« Shannon jouera un rôle déterminant dans l'avancement de la mission de Merus visant à devenir une société de stade commercial, faisant progresser davantage la stratégie de notre programme clinique principal, le zénocutuzumab pour les cancers à fusion du gène neuréguline 1, et développant notre approche commerciale pour notre pipeline de produits candidats innovants à base d'anticorps multispécifiques », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président-directeur général de Merus. « Son leadership et sa vaste expérience dans le lancement de produits, la gestion de partenariats et la fourniture de performances durables sur des marchés d'oncologie hautement compétitifs constitueront d'excellents atouts pour notre organisation. »

Mme Campbell rejoindra Merus en tant que vice-présidente exécutive et directrice commerciale en février en vue de diriger la stratégie commerciale pour le candidat clinique le plus avancé, le zénocutuzumab (Zeno), ainsi que le solide pipeline de produits candidats multispécifiques de Merus en cours de développement. Cela inclut le pétosemtamab (MCLA-158), qui fait actuellement l'objet de recherches pour le traitement en seconde ligne du carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou, le MCLA-145, qui fait actuellement l'objet de recherches pour le traitement des tumeurs solides, ainsi que le MCLA-129, qui fait actuellement l'objet de recherches pour les patients atteints de tumeurs pulmonaires et autres tumeurs solides, en particulier ceux qui ne répondent pas aux inhibiteurs de l'EGFR. Merus détient des droits mondiaux sur les quatre candidats cliniques, à l'exception du MCLA-129, pour lequel Merus a accordé à Betta Pharmaceuticals les droits exclusifs de développement et commercialisation en Chine.

Mme Campbell apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la commercialisation pharmaceutique et rejoint Merus après avoir travaillé pour Novartis Pharmaceuticals, où elle dirigeait la franchise de Novartis dédiée aux tumeurs solides et à l'oncologie aux États-Unis et était responsable d'un vaste portefeuille de thérapies liées à l'oncologie et aux maladies rares. Avant cela, Mme Campbell travaillait pour Bayer HealthCare Pharmaceuticals, où elle a joué un rôle déterminant dans l'établissement, le lancement et la direction de l'activité d'oncologie de Bayer aux États-Unis.

« Je suis ravie de rejoindre Merus à ce moment crucial », a commenté Mme Campbell. « Le pipeline d'actifs en stade clinique de Merus a le potentiel d'offrir un avantage significatif aux patients, et je suis impatiente d'établir et de diriger la stratégie commerciale pour ces programmes. »

Merus a également annoncé aujourd'hui qu'Incyte (Nasdaq : INCY) a choisi de renoncer à son développement du MCLA-145 en dehors des États-Unis, rendant ainsi tous les droits mondiaux à Merus. Le MCLA-145 est actuellement en phase de recrutement dans le cadre d'un essai clinique mondial de phase 1 en mode ouvert et en monothérapie évaluant le MCLA-145 chez des patients atteints de tumeurs solides. Cet essai consiste en une phase d'escalade de dose, suivie d'une phase d'expansion de dose prévue. Merus prévoit également d'évaluer la combinaison du MCLA-145 avec un anticorps anti-PD-1.

« La récupération des droits mondiaux sur le MCLA-145 ouvre de nouvelles possibilités pour Merus », a déclaré le Dr Lundberg. « Nous restons déterminés à poursuivre le développement du MCLA-145 afin d'explorer le potentiel de ce composé en tant que monothérapie, ainsi qu'en combinaison, dans le but de répondre au besoin médical insatisfait élevé des patients atteints de tumeurs solides. Nous sommes impatients de poursuivre les progrès et le succès continu de nos autres projets communs de recherche et développement avec Incyte dans le cadre de cette collaboration. »

En vertu des termes d'un accord de collaboration et de licence (« l'Accord ») de 2017 entre Merus et Incyte, Incyte avait reçu des droits sur le MCLA-145 en dehors des États-Unis. La décision d'Incyte de renoncer à ses droits sur le MCLA-145 en dehors des États-Unis fournit à Merus les droits exclusifs de développement et de commercialisation des produits potentiels à base de MCLA-145 à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cet Accord, Incyte continuera de soutenir le programme pendant une durée limitée, tandis que ses activités en dehors des États-Unis seront transférées à Merus, et Incyte conservera également le droit à des redevances résiduelles de 4 % maximum sur les ventes de la future commercialisation du MCLA-145, en cas d'approbation.

En outre, conformément à l'Accord, les parties continueront de collaborer dans le cadre du développement et de la commercialisation d'un maximum de dix programmes d'anticorps bispécifiques ou monospécifiques. Merus a également la possibilité de cofinancer le développement de produits candidats issus de deux programmes. Pour tout programme pour lequel Merus exerce son option de co-développement, Merus serait responsable de 35 % des coûts mondiaux de développement en échange d'une part de 50 % des bénéfices et pertes aux États-Unis et de redevances échelonnées de 6 à 10 % sur les ventes d'Incyte en dehors des États-Unis pour ces programmes. Merus est également en droit de choisir de fournir jusqu'à 50 % des activités détaillées pour les produits candidats découlant de l'un de ces programmes aux États-Unis.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics ® . Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Merus, http://www.merus.nl , ainsi que le compte https://twitter.com/MerusNV .

À propos du MCLA-145

Découvert par le biais d'un dépistage fonctionnel impartial de multiples combinaisons immunomodulatrices cibles, le MCLA-145 est un agoniste des lymphocytes T Biclonics® qui se lie avec un haut niveau d'affinité et de spécificité au PD-L1 et au CD137 humains dans des modèles précliniques. Le profil immunostimulateur unique du MCLA-145 découle de son potentiel à activer de manière puissante les cellules immunitaires effectrices dans le contexte du micro-environnement tumoral tout en bloquant les signaux inhibiteurs parmi les lymphocytes T dans la même population de cellules immunitaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, la contribution anticipée apportée par Mme Campbell à la Société et à l'équipe de direction de Merus ; la stratégie de développement et commerciale de la Société pour le pipeline en stade clinique d'anticorps candidats de Merus ; l'impact de la collaboration entre Incyte et Merus sur les finances et le développement clinique de Merus, indépendamment du fait que des programmes concernés par cette collaboration soient fructueux ou non ; si Merus recevra des paiements prévus ou potentiels dans le cadre de la collaboration avec Incyte et à quel moment ainsi que le montant de ces paiements ; l'opportunité associée aux droits mondiaux de Merus sur le MCLA-145 ; et le potentiel traitement du MCLA-145, son mécanisme d'action, en monothérapie ainsi qu'en combinaison afin de répondre au besoin médical insatisfait élevé des patients atteints de tumeurs solides, de même que les développements ou évaluations d'essais cliniques futurs ou prévus.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et qui peut nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer aux droits sur nos technologies ou candidats anticorps ; les retards potentiels dans l'approbation réglementaire, qui pourraient affecter notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecter notre capacité à générer des revenus : le processus long et coûteux de développement de médicaments cliniques, dont l'issue est incertaine ; le caractère imprévisible de nos efforts de développement à un stade précoce pour les médicaments commercialisables ; les retards potentiels dans l'inscription des patients, qui pourraient affecter la réception des approbations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fonctionnent pas de manière satisfaisante ; les effets de la pandémie de COVID-19 ; nous pouvons ne pas identifier de candidats Biclonics® ou d'anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations ou nos collaborateurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l'égard de tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevets peuvent être jugées non conformes aux règles et réglementations régissant les brevets ; nous pouvons ne pas prévaloir dans des poursuites potentielles pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques déposées ou non enregistrées ou nos noms commerciaux peuvent être contestés, violés, contournés ou déclarés génériques ou déterminés comme portant atteinte à d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période close le 30 septembre 2021 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 2 novembre 2021, ainsi que nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Multiclonics®, Biclonics® et Triclonics® sont des marques de commerce déposées de Merus N.V.