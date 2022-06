Merus participera à une discussion informelle lors de la Jefferies Healthcare Conference

UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques innovants et pleine longueur (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui que Bill Lundberg, M.D., président-directeur général, participerait à une discussion informelle lors de la Jefferies Healthcare Conference le vendredi 10 juin à 12 h 45 HNE.



La webdiffusion de cette discussion informelle sera simultanément disponible sur la page consacrée aux investisseurs du site Web de la Société. La présentation archivée y sera également disponible pendant une durée limitée suite à l'événement.

À propos de Merus

Merus est une entreprise d'oncologie au stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Merus et Twitter.

