Mesa Airlines déclare que 5% de ses pilotes ont quitté le navire pour de plus grandes compagnies en avril.

Le directeur général de Mesa Air Group, Jonathan Ornstein, a déclaré vendredi à une commission du Sénat américain que la compagnie aérienne a perdu près de 5 % de ses pilotes en avril au profit de transporteurs plus importants, soulignant ainsi la pénurie de personnel à laquelle l'industrie est confrontée alors que la demande de voyages augmente.

"La pénurie de pilotes est la plus grande menace pour l'industrie dont j'ai été témoin depuis le 11 septembre", a déclaré M. Ornstein à la sous-commission de l'aviation du département du commerce du Sénat lors d'une audition en Arizona vendredi. Il a déclaré que Mesa Airlines "a perdu près de 5 % de ses effectifs de pilotes en un mois, les grandes compagnies aériennes et les exploitants de plus gros jets ayant embauché nos pilotes".

La pénurie de pilotes poursuit les transporteurs depuis des années. Malgré un financement de 54 milliards de dollars du gouvernement américain pour la masse salariale des compagnies aériennes COVID-19, de nombreuses compagnies aériennes ont interrompu l'embauche et proposé des rachats et des forfaits de retraite à des milliers d'aviateurs.

La reprise de la demande de voyages les a cependant obligées à se démener pour augmenter leur personnel. Delta Air Lines et United Airlines cherchent à embaucher 200 pilotes chacune par mois.

Ces dernières semaines, des problèmes de personnel ont entaché les opérations de transporteurs tels qu'Alaska Air Group Inc et JetBlue Airways Corp, entraînant des annulations massives de vols. Pour éviter de nouvelles perturbations, les compagnies aériennes ont réduit leurs horaires d'été.

Les pénuries sont encore plus aiguës dans les compagnies aériennes régionales, qui sont confrontées à un taux d'attrition élevé en raison du débauchage par les transporteurs nationaux mieux payés.

En mars, SkyWest a déclaré qu'elle prévoyait de mettre fin à la desserte de 29 communautés dans le cadre du programme de subvention du gouvernement visant à fournir des services aériens aux petites communautés, blâmant le manque de pilotes.

Mesa a fait remarquer que les compagnies aériennes régionales desservent 65 % des aéroports du pays desservis commercialement.

"À moins qu'une action significative ne soit prise rapidement, je crois que cette bouée de sauvetage critique est en danger", a déclaré M. Ornstein, ajoutant que les États-Unis pourraient également faciliter l'admission de pilotes étrangers qualifiés au sein de leur effectif.

La sénatrice Kyrsten Sinema, qui préside le panel organisant l'audience, a noté que seulement 5 % des pilotes américains sont des femmes et qu'environ 6 % sont des personnes de couleur. Elle a déclaré que le Congrès prévoit d'examiner les moyens de "renforcer le pipeline, de soutenir les opportunités de diversification de la main-d'œuvre" et d'envisager des changements dans les programmes de subventions pour le développement de la main-d'œuvre de l'aviation.

Certaines compagnies aériennes ont demandé aux régulateurs américains de réviser les exigences de formation des pilotes, ce qui leur permettrait d'embaucher des pilotes ayant moins d'expérience. Mais l'Air Line Pilots Association (ALPA), le plus grand syndicat de pilotes au monde, s'oppose à cette proposition.

"Certains prétendent que nous devons abaisser les normes pour ouvrir les portes des opportunités ; nous rejetons catégoriquement cette idée", a déclaré Paul Ryder, responsable de l'ALPA, à la commission. (Reportage de David Shepardson à Washington et Rajesh Kumar Singh à Chicago, édition de Chris Reese, Bernard Orr)