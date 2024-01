Mesa Air Group, Inc. est une société de portefeuille de Mesa Airlines, Inc. (Mesa Airlines). Mesa Airlines est un transporteur aérien régional qui offre des services de vols vers environ 120 villes dans 42 États, le district de Columbia et le Mexique, ainsi que des services de fret à partir de l'aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky. Mesa Airlines exploite une flotte d'environ 158 appareils avec environ 306 départs quotidiens et loue également environ deux appareils à un tiers. Ses partenaires comprennent American Airlines, Inc. (American), United Airlines, Inc. (United) et DHL Network Operations (United States), Inc. (DHL). Mesa Airlines exploite tous ses vols au nom de ses partenaires en tant que vols American Eagle, United Express ou DHL Express.

Secteur Compagnies aériennes