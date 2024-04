Mesa Laboratories, Inc. est une multinationale qui fabrique, développe et vend des outils pour les sciences de la vie et des solutions critiques de contrôle de la qualité. Ses segments comprennent la génomique clinique, la stérilisation et le contrôle de la désinfection, le développement biopharmaceutique et les solutions d'étalonnage. Son segment Génomique clinique développe, fabrique et vend des outils d'analyse génétique à haut débit utilisés par les laboratoires pour effectuer des tests génomiques cliniques dans plusieurs domaines thérapeutiques. Son segment Stérilisation et contrôle de la désinfection fabrique et vend des indicateurs biologiques, chimiques et de nettoyage utilisés pour évaluer l'efficacité des processus de stérilisation et de désinfection. Le segment Développement biopharmaceutique développe, fabrique et vend des systèmes automatisés pour l'analyse des protéines (immunoessais) et des solutions de synthèse de peptides. Le segment Solutions d'étalonnage développe, fabrique et vend des produits de contrôle de la qualité utilisés pour mesurer ou étalonner la température, la pression, le pH, l'humidité et d'autres paramètres de ce type.

Indices liés Russell 2000