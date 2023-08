Mesoblast Limited est une société australienne qui développe une gamme de produits candidats en phase avancée de développement, dérivés de ses plates-formes technologiques de thérapie cellulaire de la lignée mésenchymateuse. Le Remestemcel-L de la société est une plateforme de cellules stromales de la lignée mésenchymateuse en phase avancée de développement pour le traitement des maladies inflammatoires systémiques, notamment la maladie aiguë du greffon contre l'hôte réfractaire aux stéroïdes (SR-aGVHD), le syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARDS) et les maladies inflammatoires de l'intestin réfractaires aux produits biologiques. Sa plateforme de cellules précurseurs de la lignée mésenchymateuse, Rexlemestrocel-L, est en phase avancée de développement pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique avancée et de la lombalgie chronique due à la discopathie dégénérative. Deux produits sont commercialisés au Japon et en Europe par les licenciés de la société, et celle-ci a conclu un partenariat commercial en Europe et en Chine pour certains actifs de phase III.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale