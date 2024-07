Mesoblast Limited est une société australienne qui développe des médicaments cellulaires allogéniques (prêts à l'emploi) pour le traitement d'affections inflammatoires graves et potentiellement mortelles. Elle s'est appuyée sur sa plateforme technologique exclusive de thérapie cellulaire de la lignée mésenchymateuse pour constituer un vaste portefeuille de produits candidats en phase finale de développement. Elle développe des produits candidats pour des indications distinctes sur la base de ses plateformes technologiques de cellules stromales allogéniques remestemcel-L et rexlemestrocel-L. Remestemcel-L est développé pour les maladies inflammatoires chez les enfants et les adultes, y compris la maladie aiguë du greffon contre l'hôte réfractaire aux stéroïdes et la maladie inflammatoire de l'intestin résistante aux produits biologiques. Rexlemestrocel-L est développé pour l'insuffisance cardiaque chronique avancée (REVASCOR) et la lombalgie chronique (MPC-06-ID). Deux produits ont été commercialisés au Japon et en Europe par les licenciés de la société. La société a établi des partenariats commerciaux en Europe et en Chine pour certains actifs de phase III.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale