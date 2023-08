Mesoblast Limited a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a fourni une réponse complète à sa nouvelle demande de licence biologique (BLA) pour le remestemcel-L pour le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte réfractaire aux stéroïdes chez les enfants (SR-aGVHD) et qu'elle exige plus de données pour soutenir l'autorisation de mise sur le marché. Pour obtenir les données requises, Mesoblast va mener une étude ciblée et contrôlée chez les adultes les plus à risque et présentant le taux de mortalité le plus élevé. Cette étude chez l'adulte est conforme à la stratégie commerciale globale de Mesoblast, qui prévoit une progression séquentielle des indications SR-aGVHD pédiatriques vers les indications adultes.

Les adultes représentent 80 % du marché de la SR-aGVHD. Mesoblast a l'intention de recruter des patients adultes présentant le risque de mortalité le plus élevé en cas de SR-aGVHD, où les traitements existants n'ont pas amélioré les résultats et où le taux de survie à 90 jours reste aussi bas que 20 à 30 %. Mesoblast a généré des données pilotes par le biais de son programme IND d'urgence chez les adultes, montrant un bénéfice de survie avec le remestemcel-L dans cette population cible.

Conformément à sa stratégie commerciale globale d'expansion dans l'indication SR-aGVHD chez l'adulte, Mesoblast a déjà travaillé avec des chercheurs de premier plan dans divers centres d'excellence américains pour établir le protocole de l'étude de suivi chez l'adulte, en utilisant potentiellement les réseaux d'essais cliniques établis. La société cherchera à s'aligner avec la FDA sur la conception de l'étude pour adultes lors d'une réunion de type A dans les 45 jours. Avant la nouvelle soumission, la FDA a conseillé à Mesoblast de résoudre les problèmes de chimie, de fabrication et de contrôle (CMC) en suspens avant d'entamer tout nouvel essai clinique.

La FDA a terminé l'inspection préalable à l'octroi de la licence (PLI) de l'installation de fabrication, n'a pas émis de formulaire 483 et n'a pas trouvé de conditions répréhensibles. En outre, la FDA a reconnu, lors de l'examen de la nouvelle demande, que les changements mis en œuvre semblent améliorer les performances du test par rapport à la version originale du test utilisé dans l'essai pédiatrique de phase 3. Mesoblast a atteint avec succès le critère principal pré-spécifié, convenu prospectivement avec la FDA, d'un essai de phase 3 à un seul bras chez 54 enfants atteints de SR-aGvHD.

Bien que le Comité consultatif sur les médicaments oncologiques de la FDA ait voté, en août 2020, à 9 contre 1, en faveur de l'efficacité du remestemcel-L dans une population de patients pédiatriques, la FDA a recommandé, en septembre 2020, que d'autres mesures soient prises pour obtenir l'approbation du produit. La nouvelle demande de BLA de janvier 2023 comprenait des données de suivi à long terme de l'essai de phase 3 du Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) montrant une survie de 50 % après plus de 4 ans de suivi pour les patients traités au remestemcel-L dans l'essai de phase 3 pour lesquels moins de 20 % de survie à deux ans étaient attendus sur la base de la sévérité de la maladie. La nouvelle demande comprenait également une étude post-hoc appariée en fonction de la propension montrant que la survie à 6 mois était de 67% avec le remestemcel-L contre 10% avec d'autres thérapies non approuvées chez les patients présentant le risque le plus élevé, tel qu'identifié par le consortium international Mount Sinai Acute GVHD International Consortium (MAGIC).

Ces données pédiatriques apportent un soutien supplémentaire à l'utilisation du remestemcel-L dans l'étude proposée chez les adultes à haut risque atteints de SR-aGVHD.