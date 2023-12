TitanMet SpA, anciennement SINTESI Societa di Investimenti e Partecipazioni SpA, est une société de portefeuille basée en Italie et engagée dans le secteur financier. La société est principalement active dans l'activité d'investissement, y compris le capital-investissement, l'immobilier et les investissements à long terme. En outre, elle fournit des services techniques, financiers et commerciaux aux entreprises dans lesquelles elle détient des participations. La Société détient une participation dans Investimenti e Sviluppo SpA, qui est engagée dans l'investissement en private equity, et dans Hi Real SpA. Par l'intermédiaire de son entité affiliée, Investimenti e Sviluppo SpA, la Société est impliquée dans la location de petites installations industrielles et la distribution de vidéos domestiques, de films et de droits de télévision, entre autres. Le tribunal a suspendu les activités et les effets de la Société.