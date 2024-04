Meta Materials Inc. est une entreprise de matériaux avancés et de nanotechnologie. La société exerce ses activités dans trois domaines : Matériaux photoniques, Electro-Optique et Matériaux pour batteries. Le segment des matériaux photoniques propose KolourOptik et LumaChrome. Le segment Electro-Optics propose une plateforme d'imagerie de mouvement à grande échelle, VLEPSIS, qui déploie à la fois du matériel propriétaire et de l'intelligence artificielle (IA) pour surveiller des centaines d'objets/emplacements simultanément. Les applications de cette technologie comprennent, entre autres, la sécurité et la surveillance, le contrôle des frontières, la recherche et le sauvetage, la gestion du trafic et la détection innovante des villes intelligentes. Battery Materials comprend NCORE, un collecteur de courant, et NPORE, un séparateur de batterie. La technologie des batteries est destinée aux applications spatiales des véhicules hybrides et électriques. La société explore également des partenariats avec un certain nombre d'entreprises de batteries en vue d'une commercialisation à grande échelle.

Secteur Equipements et pièces électroniques