Meta Platforms : Morgan Stanley dégrade sa recommandation

Morgan Stanley a dégradé jeudi sa recommandation sur Meta Platforms, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 205 à 105 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire dit s'inquiéter de la volonté de l'ex-Facebook d'investir encore 34 milliards de dollars l'an prochain après les 32,5 milliards déjà appelés être dépensés cette année.



Pour l'analyste, cette frénésie d'investissements préfigure une période d'intensité capitalistique très supérieure à celle qui caractérisait le groupe jusqu'à présent.



'Nous pensons que les derniers résultats de Meta, tout comme ses perspectives d'investissement, sont de nature à changer notre thèse sur la valeur et à peser sur le cours de Bourse pendant quelque temps', prévient-il.



'En tout cas jusqu'à ce que le marché se sente rassuré par la bonne exécution de ses projets et la réalisation d'un rendement sur capital à partir de ces investissements colossaux', ajoute le professionnel.



Morgan Stanley fait cependant remarquer que l'engagement des utilisateurs va prendre un certain temps à se matérialiser, peut-être pas avant l'après-2023, et que l'issue de l'aventure reste très incertaine.



'En attendant, nous pensons que les résultats vont rester déprimés', conclut l'analyste.



