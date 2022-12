Affaire Cambrige Analytica : Meta déboursera 725 millions de dollars pour régler le litige

Meta Platform a accepté de payer 725 millions de dollars pour mettre fin à une plainte en nom collectif accusant le réseau social d’avoir partagé des données personnelles de ses utilisateurs avec Cambrige Analytica. Cette firme d'analyse de données qui travaillait pour la campagne de Donald Trump en 2016, a eu accès sans leur consentement aux données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook.Il s'agit du " recouvrement le plus important jamais obtenu dans le cadre d'un recours collectif relatif à la confidentialité des données et du montant le plus élevé jamais versé par Facebook pour résoudre une plainte en nom collectif ", ont déclaré les plaignants dans un document déposé auprès du tribunal."Nous avons cherché à conclure un accord car c'est dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires", a déclaré Meta. " Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé notre approche de la vie privée et mis en œuvre un programme complet de protection de la vie privée ".